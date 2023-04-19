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影／台1線水底寮新闢外環道公聽會 蔣月惠跨區反對和在地人互嗆

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
公路總局今天在屏東縣枋寮鄉公所舉行台1線水底寮外環道工程公聽會，縣議員蔣月惠（中）從屏東市到場聲援，因拿不到麥克風發言情緒激動，地方人士怒指「外地縣員」越區鬧場，雙方火爆互嗆。記者潘欣中／攝影
公路總局今天在屏東縣枋寮鄉公所舉行台1線水底寮外環道工程公聽會，縣議員蔣月惠（中）從屏東市到場聲援，因拿不到麥克風發言情緒激動，地方人士怒指「外地縣員」越區鬧場，雙方火爆互嗆。記者潘欣中／攝影

被列全台公路四大壅塞熱點的台1線屏東枋寮鄉水底寮路段，公路總局規畫斥資9.6億元、興建長4.1公里的東外環道打通交通瓶頸，將徵收私有地172筆，地主188人，今天依土地徵收法舉行公聽會，在地人多支持外環道開通，並表達盼地目變更為都市計畫內農地、回饋居民的心聲，縣議員蔣月惠到場聲援反對的居民，被地方人怒指越區鬧場，雙方一度火爆互嗆。

台1線枋寮鄉水底寮段是通往屏東墾丁和台東台9線的要道，因匯集台1線及台17線車流，每逢大假日都要實施調撥車道疏解，成為地方民怨之首；公路局2019年啟動可行性評估，評估後採東側外環道平面方案，可行性評估前年7月核定後，今年1月核定9.61億元，完成設計作業，第3區養護工程處今天舉行第二場公聽會，包括鄉長洪茂豐在內的上百地方民眾出席。

東外環道用地將徵收9.91公頃，私有地占95.5%，地主188人，地方人士今天多表達支持立場，也憂心衍生住家、農地因此被切割、造成畸零地、路面高低落差和農田水路被擋等問題，欣慰交通瓶頸終於要解套，盼地目能變更為都市計畫內農地，回饋配合重大公共工程建設的居民；3工處說，依法以市價徵收，地上物也有補償，施工時都會先會勘，將工程的影響降至最低。

在網路發起退回重審連署的水底寮陳姓居民，在會上質疑闢建東外環道只是另增一處塞車路線，未規畫分流至已拓寬的185縣道，治標不治本，用地95%為農田，有毀農之嫌，另屏南快速道路同時規畫下，外環道未來使用率將大幅降低，沒有必要再浪費公帑；3工處說，經評估185縣道沿山公路無法紓解，東外環道拆遷面積小，無涉環評和都市計畫變更，效益較高。

少數地主表態反對拆遷立場，忿指「這不是共產國家，為何我們不能拒絕！」，議員蔣月惠從屏東市到場聲援，因拿不到麥克風發言情緒激動，地方人士怒指「外地縣員」越區鬧場，雙方火爆互嗆，蔣月惠事後說，分流至已拓寬的185縣道就可解決，並活化沿線觀光，何樂不為，且未來還有屏南快速道路；3工處說，正反意見將報總局，交通部核發興辦事業證明，即可辦理協議價購作業，如果順利，預定2026年完工。

公路總局今天在屏東縣枋寮鄉公所舉行台1線水底寮外環道工程公聽會，少數民眾持「退回重審」標語表達反對立場，記者潘欣中／攝影
公路總局今天在屏東縣枋寮鄉公所舉行台1線水底寮外環道工程公聽會，少數民眾持「退回重審」標語表達反對立場，記者潘欣中／攝影
公路總局今天在屏東縣枋寮鄉公所舉行台1線水底寮外環道工程公聽會，多數居民表態支持開通，也和少數的反對民眾互嗆。記者潘欣中／攝影
公路總局今天在屏東縣枋寮鄉公所舉行台1線水底寮外環道工程公聽會，多數居民表態支持開通，也和少數的反對民眾互嗆。記者潘欣中／攝影

屏東 都市計畫 蔣月惠

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