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高雄70歲婦人獨力照顧罹癌女兒 華山基金會幫她圓藝術夢
高雄大樹區70歲紀姓婦人從小嚮往藝術，但因家境清寒不敢奢求，目前她患有高血糖、高血壓等疾病，獨自照護罹癌的重度憂鬱症女兒，兩人生活費僅靠她打零工及政府津貼，入不敷出。華山基金會發現她的困境，提供關懷、送餐，讓她在照護壓力中獲得喘息，今天更讓她與小朋友們一起用棉花棒作畫，一圓藝術夢。
華山基金會從4年前得知紀婦艱困的生活，就派人訪視、護理、送餐及定期物資協助減輕經濟負擔。今天華山基金會大樹天使站在地服務屆滿12周年，在龍目里活動中心舉辦建站12周年感恩茶會。
工作人員知道紀婦想學畫畫、也很羨慕別人含飴弄孫，特別邀請紀婦人與小朋友們在茶會中創作。紀婦今天與10多個小朋友一起以棉花棒點畫，畫出房子、大樹、藍天、白雲，象徵大樹區攜幼扶老，充滿希望的未來，
紀婦說，她與女兒相依為命，租屋住在大樹區的小平房，「只有小小的房間與廁所！」主要收入靠她鳳梨田打工除草，或是每年一度的玉荷包荔枝產季去幫忙採荔枝，加上政府津貼，每月僅有幾千元的收入，但房租加上水電費就需要4000元，日子過得相當勉強，「很想學畫畫，但是沒有錢去學！」
紀婦表示，前年她的左腳曾因傷口未妥善照顧，惡化至蜂窩性組織炎，「有一個好大的傷口，差點被醫生截肢！」幸好經過治療，保住左腳，她住院住了42天，期間華山基金會大樹天使站派人陪伴就醫，紀婦說，「非常感謝幫助我度過人生難關！」
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