台澎5G救護車視訊合作 首創即時跨海救護指導

台北市消防局去年推動「5G救護車視訊聯防」遠距指導機制，上線5個月啟動200多案，為共同提升到院前緊急救護品質，今天和澎湖縣政府共簽台澎5G救護車視訊聯防合作備忘錄。

消防局和澎湖縣政府今天共同舉「急救新『視』界跨島來合作-台澎5G救護車視訊聯防」啟用典禮，由台北市副市長李四川、澎湖縣副縣長林皆興代表簽署合作備忘錄。

出生於屏東縣琉球鄉的李四川對於城鄉醫療落差相當有感，他致詞表示，希望透過這次和澎湖縣的合作開始，未來也能再擴至其他縣市合作，共同提升到院前緊急救護量能。

活動現場也實際進行遠距視訊會診演練，當李四川接起來自澎湖縣前線救護人員搶救危急個案電話請求協助後，立即和消防局建國分隊（高級救護分隊）進行遠距視訊，建國分隊救護員可同步看到對方救護車內狀況，即時和對方救護員及病患溝通，同步進行救護指導。

消防局透過新聞稿表示，去年10月起和台大醫院、遠傳電信股份有限公司攜手合作共同推動「5G救護車視訊聯防」遠距指導機制，透過智慧裝置車載式攝影機第一視角，搭配骨傳導抗噪耳機，即時傳送救護車內傷病患資訊。

此外，同步連線高級救護分隊遠距即時救護指導，協助第一線救護人員搶救危急個案（ALS），強化急重症急救處置，提高到院前急救品質。

消防局指出，北市5G救護車視訊聯防機制上線5個月，已成功啟動件數達200餘件。

北市到院前緊急醫療救護服務向來為全國標竿，消防局說，為拓展北市急救能力，拯救更多生命，積極尋找合作夥伴；澎湖在離島地區到院前緊急救護上面臨獨特挑戰及困境，包括緊急醫療資源的相對不足及送醫距離較遠等問題，希望透過雙方合作，共同提升到院前緊急救護的品質。

消防局表示，建國分隊即日起透過5G即時高解析度影像傳輸，加上車內廣角攝影機提供傷病患全身及面部表情特寫，遠距即時辨識危急病人，有效指導急重症處置，並透過智慧穿戴裝置，雙向與澎湖縣消防局白沙分隊救護技術員互動溝通，以強化到院前緊急處置，協助把握危急傷病患的黃金急救時機。