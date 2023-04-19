推動皮影戲24年 高雄南安國小首奪全國學生賽特優

高雄市彌陀區南安國小推動傳統皮影戲24年，今年終在全國賽，以戲目「正港的英雄」搭配武打動作、聲光音效，奪下學生賽「特優」，創下校史上最佳成績。

南安國小所在彌陀區，過去有「皮影戲窟」美稱。南安國小發布新聞稿表示，學校致力推動本土與學習，長期推動傳統皮影戲，其中操偶舞台上的口白閩南語展現，先讓學生從生活角度出發，讓舞台上能說的更流利與生動。

南安國小在4月16日赴花蓮參與111學年度全國學生創意戲劇比賽傳統偶戲類皮影戲組賽，由主任蘇嘉文與高雄皮影戲劇團陳政宏、藝師馬千惠共同指導。以「正港的英雄」周處除三害營造出高潮起伏的劇情內容。

校方指出，學生在操偶時語言搭配細膩的技巧，串起連結劇情中感人的張力；平日常受邀到外縣市公益演出皮影戲，也與社區、長輩同歡。透過學生的語言與動作表達，讓南安國小皮影受到歡迎。

校長李安世說，南安國小推廣皮影戲已有24年歷史，此次參加全國賽學生都很期待有好的表現，學生全程以閩南語的對白，原汁原味地呈現農業社會時期的傳統皮影戲。從校際演出中，培養孩子具備「雙手舞弄千萬兵，一口敘說千古事」的舞台魅力與自信，成為自己人生的操偶師。

學生邱恩歆說，第一次得到全國比賽的特優，相當的興奮，劇情中蛟龍是大型的皮影偶，需要兩個人同時操作四支控制桿，比賽時自己剛一開始手忙腳亂，但當時不斷告訴自己要穩定心情，才逐漸與同學建立默契，一邊念台詞、一邊和同學合作，把龍舞得飛天遁地。

南安國小在奪得特優後，4月17日途經台東縣光明國小進行交流，再次演出「正港的英雄」皮影戲劇目，有趣與生動對白，讓全校師生哈哈大笑。會後師生也上台把玩牛皮製作的傳統皮影戲偶，以劇中猛虎、蛟龍、周處等皮影戲偶，教導操偶時貼幕、影偶走路、轉身等等技巧，光明國小學生初次操偶體驗相當雀躍。