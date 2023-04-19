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高雄林園漁港公園改造 擺盪大索、旋轉飛椅等你來挑戰
高雄市漁港公園位於林園區中芸漁港力行路及占岸路間，市府因應周邊漁港氣候及環境並結合產業意象，進行公園改造，好玩又可愛的木船開進了漁港公園，擺盪大索、旋轉飛椅等親子來挑戰，並增加照明設備及座椅。
高雄新工務局養工處表示，特色遊戲場搭配周邊地景，選擇漁港公園內視野良好的地點設置，考量到金屬材質長期受海風吹拂容易鏽蝕，主遊具便採用能融入景色的原木材料，以漁港產業為概念，打造出組合滑梯、爬網、踏階、握桿等機能的木船遊戲組。一旁也有設置挑戰刺激的擺盪大索及三人旋轉飛椅，讓不同年齡層孩子可以依據需求或喜好盡情地遊玩。
黃小妹妹說，她跟朋友都很喜歡木船的造型，旁邊的擺盪大索也是之前沒玩過的。黃姓國一生約朋友一起玩三人旋轉飛椅，很高興公園裡還有適合他們這種年紀者使用的設施，刺激又好玩。
養工處表示，各區特色豐富的共融遊戲場將愈來愈多，高雄市多區公園遊戲場陸續改造中，民眾到公園會有更多新的感受。
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