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地域加給不應單一指標 屏縣府爭取照顧偏鄉公教人員

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府人事處長李玉秀今說明屏東縣府實施地域加給合理化調整方案現況，也指出「地域加給不要單一指標，要有多元指標」。記者劉星君／攝影
屏東縣府人事處長李玉秀今說明屏東縣府實施地域加給合理化調整方案現況，也指出「地域加給不要單一指標，要有多元指標」。記者劉星君／攝影

屏東縣府從2020年起實施地域加給合理化調整方案，除了屏東縣8個山地原鄉，另外將恆春半島四鄉鎮枋山、車城，滿州與恆春鎮納入地域加給支給範圍，盼能留住偏鄉人才。縣府人事處指出，人事經費部分，中央目前只補助6成，地方要負擔4成，每年約3千多萬元，縣府持續爭取中央能全額補助，照顧偏鄉公教人員。

「地域加給不要單一指標，要有多元指標」，人事處長李玉秀說，屏東縣地域加給本來8個山地原鄉，恆春半島距離屏東市相當遙遠一百公里，屏縣府在前縣長潘孟安任內時極力爭取，提出合理化方案建議，中央願意接受，2020年起把恆春半島四個鄉鎮納入地域加給支領範圍。

人事處指出，地域加給分兩部分，基本數額、年資加成。基本數額，每月加薪3090元；年資加成按照薪俸額，一年加2％最多加到10％等於5年，以五等來說，一個月多600多元，六等是多700多元，七等是多800多元，五年期滿到10％，可以有四千多元，再加上基本數額3090元，到第五年時，一個人每月可多領7000多元，希望留住人才。

李玉秀說，獅子鄉獅子國中因校舍改建，學校地址變成枋山鄉，一線之隔，若依中央單一指標，山地原鄉才能領取地域加給，這是不合理的。2020年納入恆春半島四鄉鎮，獅子國中服務公教人員也能領取地域加給。獅子國中校長鄭文宗說，在未納入前，補助交通費方式，納入之後，每月多4、5千元。

李玉秀說，人事經費部分，中央目前僅補助六成，地方負擔四成每年約3000多萬元經費，希望中央能全額補助，照顧偏鄉公教員工。另外級數部分，目前三級3090元，希望能因地制宜，針對級數不同有所調整。

李玉秀說，合理化方案實施五年檢討一次，2020年起實施到2024年底，但因實施成效不錯，今年也首度有離島澎湖縣加入，中央將通盤檢討延長1年，到2025年底，往後每五年檢討一次。目前有加入中央合理方案縣市，除了屏東縣，還有宜蘭、台東、花蓮、嘉義縣、高雄市與澎湖縣。

李玉秀說，目前實施兩年多，恆春半島公教人員流動率變化平穩，未持續攀升趨勢。

屏東縣 恆春 獅子

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