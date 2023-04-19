地域加給不應單一指標 屏縣府爭取照顧偏鄉公教人員

屏東縣府從2020年起實施地域加給合理化調整方案，除了屏東縣8個山地原鄉，另外將恆春半島四鄉鎮枋山、車城，滿州與恆春鎮納入地域加給支給範圍，盼能留住偏鄉人才。縣府人事處指出，人事經費部分，中央目前只補助6成，地方要負擔4成，每年約3千多萬元，縣府持續爭取中央能全額補助，照顧偏鄉公教人員。

「地域加給不要單一指標，要有多元指標」，人事處長李玉秀說，屏東縣地域加給本來8個山地原鄉，恆春半島距離屏東市相當遙遠一百公里，屏縣府在前縣長潘孟安任內時極力爭取，提出合理化方案建議，中央願意接受，2020年起把恆春半島四個鄉鎮納入地域加給支領範圍。

人事處指出，地域加給分兩部分，基本數額、年資加成。基本數額，每月加薪3090元；年資加成按照薪俸額，一年加2％最多加到10％等於5年，以五等來說，一個月多600多元，六等是多700多元，七等是多800多元，五年期滿到10％，可以有四千多元，再加上基本數額3090元，到第五年時，一個人每月可多領7000多元，希望留住人才。

李玉秀說，獅子鄉獅子國中因校舍改建，學校地址變成枋山鄉，一線之隔，若依中央單一指標，山地原鄉才能領取地域加給，這是不合理的。2020年納入恆春半島四鄉鎮，獅子國中服務公教人員也能領取地域加給。獅子國中校長鄭文宗說，在未納入前，補助交通費方式，納入之後，每月多4、5千元。

李玉秀說，人事經費部分，中央目前僅補助六成，地方負擔四成每年約3000多萬元經費，希望中央能全額補助，照顧偏鄉公教員工。另外級數部分，目前三級3090元，希望能因地制宜，針對級數不同有所調整。

李玉秀說，合理化方案實施五年檢討一次，2020年起實施到2024年底，但因實施成效不錯，今年也首度有離島澎湖縣加入，中央將通盤檢討延長1年，到2025年底，往後每五年檢討一次。目前有加入中央合理方案縣市，除了屏東縣，還有宜蘭、台東、花蓮、嘉義縣、高雄市與澎湖縣。

李玉秀說，目前實施兩年多，恆春半島公教人員流動率變化平穩，未持續攀升趨勢。