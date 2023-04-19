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高雄首座立體停車場結合日照中心簽約114年完工

中央社／ 高雄19日電

楠梓區智昌街與民昌街口平面停車場今天完成簽約，將委由民間投資興建多目標立體停車場，並納入日間照顧中心、羽球館等多元化機能，提供停車場外，提供更多元化的生活機能。

這項利用市有土地引進民間投資興建的楠梓區智昌多目標使用立體停車場標租案，在副市長林欽榮見證下、由交通局長張淑娟與聯碩能源公司董事長周鈺展完成簽約，由聯碩能源取得興建及經營權。聯碩將投資約新台幣3億元，將原本的平面停車場轉型為複合式立體停車場。

林欽榮表示，全案位於楠梓區智昌街與民昌街口，面積達6061平方公尺，將由原本平面停車場轉型為地上3層樓的多目標使用立體停車場。臨近西部濱海公路，區位優越，周邊楠梓科技產業園區發展成熟，對於市府持續推動市有地活化利用，具有實質意義。

張淑娟指出，停車場興建案將由現行83席汽車停車格增加至123席小型車停車格及132席機車格，並納入里民活動中心、日間照顧中心、羽球館及便利商店等複合空間，也正與世界級羽球團隊洽談合作經營羽球館，打造一座兼具里民照顧、市民休閒運動及培養運動選手功能場館，同時滿足民眾生活、休閒活動與停車需求。

交通局停車工程科表示，停車場將結合太陽能及多項綠能智慧設施，在設計上強調人本的概念，以使用者為導向，預計民國114年完工啟用。

停車場 林欽榮 張淑娟

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