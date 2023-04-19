單身公教聯誼 屏東縣府今年與屏東大學合辦預計6月登場

屏東縣政府舉辦超過10年的單身公教聯誼活動，隨疫情趨緩，今年單身公教聯誼預計6月登場，今年將與屏東大學合辦，廣邀請屏東大學教職員參與，擴大對象，盼能促成更多良緣。

屏東縣府每年舉辦單身公教聯誼，前幾年大多選在勝利星村，去年走出戶外到小琉球，有浮潛等互動，去年也取消過往現場活動配對環節，改以互留聯絡資訊，讓彼此有更多機會。

屏東縣府人事處長李玉秀觀察，以往報名時，女生相對較少，男生較多，男性部分甚至還有父母很著急特別到現場報名。女性可能因為經濟自主，結婚不是首要，為了鼓勵女性同仁參與，今年首次與屏東大學合辦，廣邀屏東大學教職員，擴大對象，盼能促成更多好姻緣。

李玉秀說，今年聯誼活動預計6月舉辦，詳細舉辦方式目前還在規畫中。今年會與屏東大學合辦，縣府秘書長邱黃肇崇、與屏東大學校長陳永森日前參與大武山成年禮時，提到縣府舉辦單身聯誼活動，也促成雙方這次合辦。

屏縣府去年單身公教聯誼活動移師小琉球，共31人參加，平均年齡女性32歲、男性36歲，女性14人，男性17人，平均年齡34歲。