快訊

MLB／生涯200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

棄台論掀波 法國友台小組主席為何說「馬克宏是正確的」？

NBA季後賽／太陽布克狂轟38分擊沉快艇 保羅、KD中止難堪紀錄

高雄愛玉子乾旱致災損 即日起受理現金救助

中央社／ 高雄19日電

因今年2、3月山區降雨量過少，導致高雄地區愛玉子出現新梢減少及萌果率下降，經區公所通報，並確認達災情門檻可申請現金救助及低利貸款，農委會公告19日至28日受理農民申報。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，高雄愛玉子種植面積約215公頃，其中桃源區有170公頃，因長時間乾旱讓愛玉子出現新梢少及萌果少等現象，受災逾2成。

經區公所通報災損，農業局12日邀集苗栗區農業改良場、農糧署與區公所確認高雄市愛玉子災損情形已達現金救助門檻，向農委會爭取愛玉子每公頃新台幣4.1萬元的現金救助及低利貸款。

行政院農業委員會公告高雄市自19日至28日止（假日不休息）受理農民申報。農業局提醒，受災農民務必於28日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

農業局表示，會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農民復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。對於其他作物，農業局仍請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。

農民 災損

延伸閱讀

台積電法說在即 高市議會藍綠黨團喊支持投資高雄

高雄慈暉關懷學園惹爭議 牽連名稱相近「慈暉園」

大陸進行貿易壁壘調查 農委會：希望啟動雙邊協商機制

不分立場 高雄市議會藍綠黨團同聲「歡迎台積電！」

相關新聞

附近空地雜草叢生 家中後院澆花驚見眼鏡蛇

時序進入夏季，每年4到11月是蛇類出沒高峰期，屏東縣新埤鄉黃姓男子在家中後院種植觀葉植物、鹿角蕨，他近期到後院時，驚見地...

高雄林園漁港公園改造 擺盪大索、旋轉飛椅等你來挑戰

高雄市漁港公園位於林園區中芸漁港力行路及占岸路間，市府因應周邊漁港氣候及環境並結合產業意象，進行公園改造，好玩又可愛的木...

地域加給不應單一指標 屏縣府爭取照顧偏鄉公教人員

屏東縣府從2020年起實施地域加給合理化調整方案，除了屏東縣8個山地原鄉，另外將恆春半島四鄉鎮枋山、車城，滿州與恆春鎮納...

鹽埔漁港特定區公共設施未徵收 屏縣府公辦市地重劃還地於民

屏東縣鹽埔漁港特定區都市計畫為縣定計畫區，是全縣首個通過內政部審議的計畫區，但自35年前劃設以來，有部分私有公設保留地學...

不分立場 高雄市議會藍綠黨團同聲「歡迎台積電！」

台積電高雄廠計畫內容可能生變，明天法說會進一步說明。高市議會國民黨團昨晚率先表態支持並歡迎台積電投資高雄，將監督市府解決...

「慈暉關懷學園」出事 另家「慈暉園」遭池魚之殃

高雄鳳山慈暉關懷學園被指控將院生關禁閉、設監視器監管及過期品改標販售等不當情事，引起各界關注，結果同位在鳳山地區的財團法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦