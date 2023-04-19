高雄愛玉子乾旱致災損 即日起受理現金救助

因今年2、3月山區降雨量過少，導致高雄地區愛玉子出現新梢減少及萌果率下降，經區公所通報，並確認達災情門檻可申請現金救助及低利貸款，農委會公告19日至28日受理農民申報。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，高雄愛玉子種植面積約215公頃，其中桃源區有170公頃，因長時間乾旱讓愛玉子出現新梢少及萌果少等現象，受災逾2成。

經區公所通報災損，農業局12日邀集苗栗區農業改良場、農糧署與區公所確認高雄市愛玉子災損情形已達現金救助門檻，向農委會爭取愛玉子每公頃新台幣4.1萬元的現金救助及低利貸款。

行政院農業委員會公告高雄市自19日至28日止（假日不休息）受理農民申報。農業局提醒，受災農民務必於28日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

農業局表示，會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農民復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。對於其他作物，農業局仍請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。