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台積電法說在即 高市議會藍綠黨團喊支持投資高雄

中央社／ 高雄19日電

台積電高雄28奈米廠曾傳計畫生變，引發議論。台積電法說會明天登場，高雄市議會藍綠黨團齊發聲明，表示支持並歡迎台積電投資高雄，也會發揮監督力量，共同協助台積電設廠。

台積電高雄28奈米廠傳計畫生變，高市府多次回應表示，台積電投資高雄並無改變，高雄廠建廠工程也依計畫持續進行。台積電法人說明會即將在明天登場，高雄市議會藍綠黨團表態支持台積電投資高雄。

高雄市議會民進黨團今天聲明表示，高雄產業轉型刻不容緩，台積電進駐高雄，攸關市民就業與經濟發展，民進黨團與高雄市民樂見台積電看好高雄、投資高雄，黨團秉持在議會實踐民意的精神，全力支持台積電來到高雄。

民進黨團總召江瑞鴻表示，陳其邁上任至今，市府團隊協助企業尋覓產業用地、水電資源供應無虞，寫下卓越的招商成績。民進黨團樂見在陳其邁的努力下，迎接台積電來到高雄設廠，實現高雄市民的盼望。

民進黨團表示，未來黨團會繼續努力，協助市府促進企業在高雄的發展與投資，全力支持高雄產業轉型與發展。也期許未來各界秉持理性監督力量，共同協助台積電投資高雄，讓高雄更好。

高雄市議會國民黨團也發布新聞稿表示，國民黨團支持並歡迎台積電投資高雄，和高市府立場一致，國民黨也會監督市府協助解決台積電設廠過程可能遇到的問題與困難。

國民黨團表示，相信台積電來高雄投資，有助提升高雄的經濟與就業，對半導體相關產業的發展也影響重大，因此支持台積電投資高雄，廣大高雄市民也樂見台積電來高雄設廠。

國民黨團指出，自從台積電啟動來高雄設廠的腳步，黨團希望市府在用地取得、水電、交通及安居等各方面，都能給予協助。正值4月20日前台積電法說會前的消息冷卻期，國民黨市議會黨團重申歡迎台積電來高雄投資立場。

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