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鳳梨盛產 高雄壽山動物園調整食譜入菜

中央社／ 高雄19日電

因應鳳梨盛產，高雄壽山動物園也為園內動物調整食譜，將新鮮多汁的鳳梨入菜。白手長臂猿、紅毛猩猩、台灣黑熊及非洲象等動物看到蔬果大餐，立即大口品嚐，吃得津津有味。

高雄市長陳其邁表示，台灣鳳梨栽培技術先進，尤其是當季鳳梨香甜美味、口感佳，這次將鳳梨送往動物園，希望藉由園方巧手，將應景水果的新鮮甜美與動物們分享。

市府觀光局長高閔琳說，動物園的動物食譜設計，會依季節靈活選用新鮮且營養合適的食材，鳳梨富含膳食纖維及維生素C，除了人類愛吃，也深受動物喜愛。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，這次園方將當季鳳梨切丁，再將蘋果、芭樂、番茄、紅龍果放入鳳梨盅，也準備高麗菜絲等蔬菜平衡甜度，繽紛美味的蔬果大餐讓動物吃得津津有味。

此外，保育員備餐時，會盡量保留水果的原型餵食，不會刻意去掉果皮，但也會視情況把水果切小，讓群養的動物們都有機會品嚐到。

白手長臂猿「yoyo」及「貝貝」看到鳳梨盛盤的蔬果大餐立刻抓取品嚐；紅毛猩猩「咪咪」先提起鳳梨籃並仔細端詳鳳梨，再將鳳梨等蔬果擁入懷中享用。

台灣黑熊「波比」捧著鳳梨果皮大口咀嚼；非洲象「阿里」以長鼻一次完食；長鼻浣熊也快速將鳳梨吃光，與緩慢食用蔬果全餐的象龜們形成有趣對比。

負責照養靈長類動物的林姓保育員說，對於圈養動物，餵食豐富化是重要課題，富含纖維質的當季鳳梨是很好食材。照顧黑熊的保育員說，台灣黑熊是雜食性動物，擅長以靈敏嗅覺尋找食物，很快就找到藏在水池邊的鳳梨，立即大口享用。

園方表示，因應不同動物營養需求，設置動物專屬的中央廚房，每天都有新鮮蔬果、肉類、飼料、牧草等，讓動物們吃得安心、營養，並依照不同物種個體分配每餐份量，也再次提醒遊客千萬別任意餵食園內動物，一同守護動物們健康。

鳳梨 台灣黑熊 壽山動物園

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