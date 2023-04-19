高雄慈暉關懷學園惹爭議 牽連名稱相近「慈暉園」
高雄慈暉關懷學園遭指控監禁院生，房內裝監視器引發爭議，但名稱相近、且同位鳳山的紅十字會育幼中心慈暉園卻因名稱相近遭牽連，園方澄清，園區是照顧成人身心障礙機構。
同位於鳳山的財團法人高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園因與「慈暉關懷學園」名稱相近，且部分媒體報導時將標題簡稱「慈暉園」，導致紅十字會育幼中心慈暉園無端遭牽連，園方十分困擾。
慈暉園在官網發布臉書公告指出，昨天慈暉關懷學園相關新聞出來後，讓大家嚇到了，更有不少記者跑到園區，讓工作人員搞不清楚發生什麼事。因此須澄清園區是照顧成人的身心障礙機構，不是青少年，謝謝各界關心。慈暉園官網資訊顯示，園區位於鳳山區瑞光街，為全日型住宿養護，安置18歲至64歲家庭支持功能不足心智障礙者或多重障礙。
遭爆料的慈暉關懷學園則是位於鳳山區鳳崗路，主要為安置家庭失能或遭逢變故，須安置的兒童及少年，或是遭疏忽照顧、遺棄、家暴、性侵害等身心虐待、經司法裁定、交付安置輔導兒童及少年。
高雄鳳山慈暉關懷學園長期安置輔導中輟、家庭失能等高風險少年，也設有「蘋果綠烘焙坊」製作糕點義賣。市議員林智鴻昨天陪同慈暉院生、離職員工召開記者會，爆料機構內設有「禁閉室」，房內設監視器，販售過期食品等，7名陳情人上午更在律師陪同下前往警局報案。
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