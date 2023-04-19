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附近空地雜草叢生 家中後院澆花驚見眼鏡蛇

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉黃姓男子家中後院驚見眼鏡蛇。圖／黃男提供
屏東縣新埤鄉黃姓男子家中後院驚見眼鏡蛇。圖／黃男提供

時序進入夏季，每年4到11月是蛇類出沒高峰期，屏東縣新埤鄉黃姓男子在家中後院種植觀葉植物、鹿角蕨，他近期到後院時，驚見地上有蛇，仔細一看竟是眼鏡蛇，眼鏡蛇隨後往後方竄逃。屏東縣府農業處指出，遇到需捕蜂捉蛇，民眾打119由消防局勤務中心錄案後，派案給農業處勞務採購廠商處理。

黃姓男子說，他住宅後方附近的空地雜草叢生，雜草都高過後院圍牆，他前天到後院澆水時，從落地窗看見地上有蛇，起初以為是普通小蛇，當他把落地窗拉開時，可能也嚇到蛇，蛇頓時警覺，他這才發現是眼鏡蛇。

黃姓男子說，現在回想起來還是膽戰心驚，現在到後院時，很怕突然出現蛇。他也有與附近空地地主反應請盡快除草。

屏東縣府農業處指出，去年捕蜂捉蛇通報案件共5620件，捕捉蛇類3048隻、蜂巢摘除處理計2572件。今年至今4月14日，共通報408件，蛇類302隻，蜂巢摘除處理計102件。相較去年同時期蛇類捕捉362件，蜂巢摘除113件，暫無增加趨勢。

對於雜草管理，屏東縣環保局指出，接獲民眾陳情後，會函文請地主盡快改善。雜草叢生若影響路面、導致水溝阻塞、衛生環境等，可依違反廢棄物清理法第27條開罰，可開罰1200元到6千元。

屏東縣訂有屏東縣空地空屋管理自治條例，該條例主要規範都市計畫區內空地及空屋，自治條例第4條規定，空地或空屋所有權人、管理人或使用人應負下列維護管理責任，刈除逾50公分的雜草。若違反，經通知限期改善而屆期未改善者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並按次處罰。

屏東縣新埤鄉黃姓男子家中後院驚見眼鏡蛇。圖／黃男提供
屏東縣新埤鄉黃姓男子家中後院驚見眼鏡蛇。圖／黃男提供
屏東縣新埤鄉黃姓男子家中後院驚見眼鏡蛇。圖／黃男提供
屏東縣新埤鄉黃姓男子家中後院驚見眼鏡蛇。圖／黃男提供
屏東縣新埤鄉黃姓男子家中後院種植觀葉植物，後院旁的空地雜草叢生，雜草都高過圍牆。圖／黃男提供
屏東縣新埤鄉黃姓男子家中後院種植觀葉植物，後院旁的空地雜草叢生，雜草都高過圍牆。圖／黃男提供

眼鏡蛇 屏東縣 捕蜂捉蛇

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