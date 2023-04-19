鹽埔漁港特定區公共設施未徵收 屏縣府公辦市地重劃還地於民

屏東縣鹽埔漁港特定區都市計畫為縣定計畫區，是全縣首個通過內政部審議的計畫區，但自35年前劃設以來，有部分私有公設保留地學校、公園、兒童遊樂場等用地未徵收開闢，民怨迭起，縣府前年起展開公共設施用地專案通盤檢討，第一階段都市計畫變更審議程序作業已完成，地政處接續辦理公辦市地重劃作業，盡快達成還地於民、提升都市公共設施服務水準目標。

縣府城鄉發展處說，變更鹽埔漁港特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）」案都市計畫作業，自2020年3月公展以來，經蒐集民眾、地主意見和縣都市計畫委員會、內政部都市計畫畫委員會審議後，去年11月8日經內政部都委會審議通過，縣府自3月15日至4月17日辦理再公展作業，本月30日下午3點在新園鄉共和社區舉辦說明會，有30多位地主到場關心，民眾對變更方案無意見，期待後續重劃程序能加速進行。

縣府城鄉處說，本次檢討總面積3.26公頃，涉及地主約101人，其中，面積最大的為學校用地（國小二）約2.15公頃，位於鹽埔漁港舊聚落中心區，是自1986年鹽洲國民小學中興分班停辦後，長久以來未能開闢，無論公有或私有土地皆未能妥善使用；透過都市計畫變更及跨區市地重劃，解編公共設施保留地，並同時開闢部分公園用地、道路用地，一方面提升都市公共設施服務水準，另方面達成還地於民之目標。

城鄉處說，此次通盤檢討跟過去最大的不同是，這次通盤檢討在解編舊公設的同時，也將新的公設開闢到位，讓市民不僅可以分回新的可建築用地，也可就近享受到新的公共設施服務，擁有幸福、安居的生活環境。另外，全縣29處都市計畫區專案通盤檢討案件，目前全數案件已於今年3月報請內政部都委會審議中，後續皆會循此模式加速辦理。