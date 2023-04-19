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不分立場 高雄市議會藍綠黨團同聲「歡迎台積電！」
台積電高雄廠計畫內容可能生變，明天法說會進一步說明。高市議會國民黨團昨晚率先表態支持並歡迎台積電投資高雄，將監督市府解決可能遭遇的問題和困難。民進黨團也不落人後，今早跟進說「樂見台積電看好高雄、投資高雄」，全力支持台積電來到高雄。
國民黨團表示，台積電擬在楠梓產業園區投資28奈米、7奈米晶圓廠，傳出因為國際市場變化取消購入28奈米製程設備。總召陳美雅昨晚說，國民黨團支持並歡迎台積電投資高雄，和高雄市政府的立場一致。
國民黨團指出，相信台積電來高雄投資，有助提升高雄的經濟與就業，對半導體相關產業的發展也影響重大，希望市府在用地取得、水電、交通以及安居等各方面，都能給予協助；正值4月20日前台積電法說會前的消息冷卻期，市議會黨團重申，歡迎台積電來高雄投資的立場。
民進黨團今早也發新聞稿跟進。總召江瑞鴻表示，陳其邁市長上任至今，團隊協助企業尋覓產業用地、水電資源供應無虞，這股推動城市轉型的決心與魄力，高雄寫下卓越的招商成績。民進黨團樂見在陳其邁市長的努力下，迎接台積電來到高雄設廠，實現高雄市民的盼望。
民進黨團也說，未來黨團會繼續努力，協助市府促進企業在高雄的發展與投資，民進黨團會是議會裡市府的民意後盾，全力支持高雄產業轉型與發展。也期許未來各界秉持理性監督力量，共同協助台積電投資高雄，讓高雄更好。
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