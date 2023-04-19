「慈暉關懷學園」出事 另家「慈暉園」遭池魚之殃
高雄鳳山慈暉關懷學園被指控將院生關禁閉、設監視器監管及過期品改標販售等不當情事，引起各界關注，結果同位在鳳山地區的財團法人市私立紅十字會育幼中心慈暉園，因名稱相近也意外成為「箭靶」，遭池魚之殃，一整天疲於解釋。慈暉園表示，他們是照顧身心障礙成人的機構，慈暉關懷學園是收容青少年，大家誤會了。
高雄市議員林智鴻接獲多名慈暉關懷學園院生及離職員工投訴，控機構不只「關VIP禁閉」，房內設置監視器，甚至壓榨院生在麵包坊工作，且將過期食品改標販售，斂取外界愛心，引起各界譁然，今天7名陳情人還將進一步到警局報案，提造學園疑涉違反人權不當管教。針對相關指控，慈暉關懷學園創辦人胡靜婷昨均否認並逐一解釋。
不料同樣位於鳳山區的紅十字會育幼中心慈暉園（簡稱慈暉園），因名稱與慈暉關懷學園相近，昨天也意外成了外界關切對象！蒙受不白之冤，園方十分困擾。
慈暉園表示，昨天這起慈暉關懷學園事件，不少網媒標題均寫「慈暉園」，造成很多關心他們的團體及善心人士產生質疑，連人在日本的董事長也誤以為「慈暉園」出事，讓園方一整天不斷解釋澄清。
慈暉園也在臉書官網表示，慈暉園是照顧成人的身心障礙機構，慈暉關懷學園則是照顧青少年機構，二者安置對象並不相同。
記者經查，紅十字會育幼中心慈暉園位於鳳山瑞光街，創立於1985年，2004年起以服務成人障礙者為主。慈暉關懷學園則位於鳳山區鳳崗路，15年前創設，是兒少安置機構。
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