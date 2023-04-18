快去辦繼承！屏東逾期未辦土地、建物合計超過141億元

屏東縣112年度逾期未辦繼承登記的土地及建物，已於4月1開始公告至6月30日止，共3個月。經統計被繼承人計有944人，土地1877筆、建物79棟，土地總面積約98公頃，依今年公告現值計算，未辦繼承登記的土地總價值逾11億元。

地政處指出，依土地法第73條及第73條之1規定，土地及建物自繼承日起，6個月內應辦理繼承登記，聲請逾期者，還需繳納罰鍰，若民眾超過公告期間仍未聲請登記，將由縣府列冊管理15年，超過15年仍未聲請繼承登記，將移請財政部國有財產署公開標售。

地政處表示，112年度逾期未辦繼承不動產的相關公告資料，已揭示於地政事務所、土地所在地、被繼承人原戶籍所在地的公所及村里辦公處公布欄，民眾也可在地政事務所網站公告專區或公告訊息查閱。

經統計，截至今年3月底，屏東縣歷年逾期未辦繼承登記已列冊管理的土地累計有2萬8864筆、建物1058筆，公告現值合計逾141億元。

地政處提醒，「兒子女兒都是寶，男女繼承一樣好」，男女均有繼承權，為保障自身權益，繼承者們應儘速洽土地所轄各地政事務所辦理繼承登記，如全體繼承人會同申請有困難，可由1人向地政事務所申請登記為公同共有登記，避免不動產被列冊管理或衍生罰鍰。