為疫情停辦近3年...高雄林園區今年仍不辦賽龍舟 地方憂傳統文化消失

高雄市林園區中芸漁港舉辦龍舟賽2、30年，近3年因疫情停辦，如今疫情解封，今年仍將停辦，有地方人士擔心林園傳統特色就此消逝，但林園區公所表示，近年龍舟隊伍偏少，舵手也老邁不易找，尤其每年舉辦時會造成漁船外移困擾，因此龍舟活動傾向改革轉型，也不致與愛河龍舟賽造成資源重疊。

林園中芸港龍舟賽因疫情停辦好幾年，現在疫情褪散，賽龍舟活動卻可能永遠不再復辦，造成在地傳統文化消失，引發地方論戰。

林園區長簡水彬對此強調，端午活動是轉型，不是停辦，但賽龍舟部分因與市府主辦的愛河龍舟賽有資源重疊之虞，今年2月間邀地方里長、社團及學校開會，扣除5、6名不克到場的里長外，現場約三分之二里長也傾向不續辦賽龍舟活動，因此近日區公所就會行文市府，回報會議結論。

簡水彬表示，經地方人士討論，由於每年停泊中芸港內的漁船，為配合賽龍舟活動，必須移至港外一至二周，造成極大困擾。此外近年機關參賽隊伍銳減，今年只剩4隊，社會組也多數由外縣市組隊來搶獎金，意義不大。此外，龍舟舵手老邁難找，鄰近中油等公司為配合地方節慶常要勞師動眾，均有苦難言。

林園區公所決定今年端午節系列活動改弦易轍，6月17、18日在鳳芸宮前曬網廣場舉辦親子滑水場，也邀春美歌仔戲團演出，另舉辦區里包粽子比賽，預計送出3000顆給弱勢家庭，另請陳隨意、楊哲等歌星尤唱，端午活動一樣會辦得很熱鬧。