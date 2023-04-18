快訊

遺傳爸媽完美基因 林志玲與AKIRA愛子「這一點」超優良

獨／起駕宴今晚熱鬧登場！顏清標虛弱 堅持為大甲媽請假出院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請天上眾神幫幫忙 陳其邁率團隊祈求天降甘霖

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
苓雅區「高雄港口慈濟宮」4月23日將辦消災祈雨法會，市長陳其邁（右二）今天率水利及農業等局處首長參香祈求降雨。圖／高市府提供
苓雅區「高雄港口慈濟宮」4月23日將辦消災祈雨法會，市長陳其邁（右二）今天率水利及農業等局處首長參香祈求降雨。圖／高市府提供

高雄數月來飽受乾旱之苦，往年常舉辦祈雨祭的茂林部落今年未辦，不過苓雅區「高雄港口慈濟宮」預定在4月23日舉行消災祈雨法會，市長陳其邁得知後，今天先率領水利、農業等局處首長參香祈福，期盼早日天降甘霖。

因應水情嚴峻，高雄市府3月1日成立旱災應變中心，不過3 月30日水情燈號已經升級至橙燈減量供水，千度以上用水大戶及洗車、游泳業者用水須進行控管。老天爺再不下雨，下階段將進入紅燈限水生活，分區輪流或全區定時停止供水。

民政局指出，有鑑於春雨偏少，高雄港口慈濟宮預定在4月23日舉行殊勝消災祈雨法會，為市民祈福消災，祈求上蒼早日降雨。市長陳其邁率水利局、農業局、民政局及苓雅區長等首長，今天提早至高雄港口慈濟宮參香祈福，祈求天上聖母庇佑風調雨順，早日天降甘霖。

苓雅區「高雄港口慈濟宮」4月23日將辦消災祈雨法會，市長陳其邁（左一）今天率水利及農業等局處首長參香祈求降雨。圖／高市府提供
苓雅區「高雄港口慈濟宮」4月23日將辦消災祈雨法會，市長陳其邁（左一）今天率水利及農業等局處首長參香祈求降雨。圖／高市府提供

高雄港 陳其邁

延伸閱讀

緊盯高雄內門山林火延燒擴大 陳其邁坐鎮前進指揮所

相關新聞

為疫情停辦近3年...高雄林園區今年仍不辦賽龍舟 地方憂傳統文化消失

高雄市林園區中芸漁港舉辦龍舟賽2、30年，近3年因疫情停辦，如今疫情解封，今年仍將停辦，有地方人士擔心林園傳統特色就此消...

請天上眾神幫幫忙 陳其邁率團隊祈求天降甘霖

高雄數月來飽受乾旱之苦，往年常舉辦祈雨祭的茂林部落今年未辦，不過苓雅區「高雄港口慈濟宮」預定在4月23日舉行消災祈雨法會...

許銘春淚灑立院後撤回就安補助案 綠委：公務預算偏低

勞動部動用就安基金補助「25淑女」紀念活動，高雄市政府今天撤回補助申請案，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，勞動部的公...

極端氣候挑戰大 陳其邁苦笑「抗旱、防汛」須同步進行

高雄正值乾旱缺水，但根據氣象預告明天有大雨來襲，高市府今天也召開防汛整備會議。市長陳其邁苦笑說，氣候變化下，有時候沒雨，...

就安基金補助三千萬高市府撤案 藍委：坐實小金庫質疑

勞動部動用 3000萬元就安基金補助高雄市府舉辦25淑女周年紀念活動，遭綠委質疑「拍高雄市府馬屁」，爭議延燒至今，高雄市...

高市府撤案！藍：輿論壓力幫許銘春解套 綠：被有心人士扭曲

勞動部動用3000萬元就安基金補助高雄市政府舉辦25淑女周年紀念活動，遭綠委楊曜質詢批「拍高雄市府馬屁」，爭議延燒多日，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦