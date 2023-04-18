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請天上眾神幫幫忙 陳其邁率團隊祈求天降甘霖
高雄數月來飽受乾旱之苦，往年常舉辦祈雨祭的茂林部落今年未辦，不過苓雅區「高雄港口慈濟宮」預定在4月23日舉行消災祈雨法會，市長陳其邁得知後，今天先率領水利、農業等局處首長參香祈福，期盼早日天降甘霖。
因應水情嚴峻，高雄市府3月1日成立旱災應變中心，不過3 月30日水情燈號已經升級至橙燈減量供水，千度以上用水大戶及洗車、游泳業者用水須進行控管。老天爺再不下雨，下階段將進入紅燈限水生活，分區輪流或全區定時停止供水。
民政局指出，有鑑於春雨偏少，高雄港口慈濟宮預定在4月23日舉行殊勝消災祈雨法會，為市民祈福消災，祈求上蒼早日降雨。市長陳其邁率水利局、農業局、民政局及苓雅區長等首長，今天提早至高雄港口慈濟宮參香祈福，祈求天上聖母庇佑風調雨順，早日天降甘霖。
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