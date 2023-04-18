極端氣候挑戰大 陳其邁苦笑「抗旱、防汛」須同步進行

高雄正值乾旱缺水，但根據氣象預告明天有大雨來襲，高市府今天也召開防汛整備會議。市長陳其邁苦笑說，氣候變化下，有時候沒雨，有時候大雨又來，「高雄市一方面抗旱，一方面防汛」，要做好相關準備。

高雄市長陳其邁今天下午召開市政會議暨防疫會議，他受訪時表示，今早視察九曲工作站抗旱水井，8口深水井應該在4月底完工，共增加3.5萬噸水，可用來補足川流量所減少的水；中長期的做法是補注地下水及讓洪水資源化，希望荖濃溪上游增加滯洪，利用河底以及部分休耕農地來做在地滯洪，擴大所謂的地下水庫的概念。

此外，根據地下水位的監測，開挖井區域目前地下水位有稍微上升，就是說地下水的預估供應量大概為12億到20億噸，高屏溪廣大流域，水資源非常豐富。

陳其邁也提及，今天市府召開防汛整備會議，盤點河道清淤及側溝，因為這種氣候的變化，有時候沒雨，有時候大雨又來，所以現在一方面要抗旱，一方面也要防汛，就是要做好準備。