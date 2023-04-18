官辦「第一鮪」拍賣每公斤破萬 民間版目前均價千元上下

屏東黑鮪魚文化觀光季暖身的「第一鮪」拍賣，7日以打破歷年紀錄的每公斤1萬200元拍出，當天魚市場民間版「第一鮪」只有126公斤，僅以每公斤930元成交。官民版「第一鮪」身價天差地遠，東港區漁會表示，官辦拍賣會為宣傳和公益性質，民間拍賣是自由市場機制；到昨天累計進港28尾5999公斤，均價在千元上下，和去年相當，價格會隨著數量增加下滑。

屏東黑鮪魚文化觀光季將於5月7日熱鬧開幕，7日的186公斤重「第一尾」拍賣會，由昇恆昌公司以高出去年100元的每公斤1萬200元得標，創下拍賣會22年來新高價，並加碼捐出海難救難公益基金60萬元；東港區漁會說，拍賣會場拍出超高價，是屬官方和民間贊助的公益和宣傳性質，當天魚市場的「第一鮪」活魚重126公斤，因規格小肉質油花差，拍出930元，是市場行情。

東港區漁會統計，黑鮪魚昨天上市10尾2304公斤，行情最好的是重320公斤，以1400元成交，規格最大383公斤的黑鮪，肉質鮮度稍差，僅以750元成交，多數價都有千元以上，均價為1033元，已累計28尾5999公斤；前年進港拍賣4367尾，創近13年來新高，因逢疫情，均價一度跌至400元以下，去年數量也相差不多，價格有回溫；區漁會總幹事鄭鈺震說，等進入5、6月單日進港上百尾的旺季，價格自然會下跌。

東港魚市場昨天有兩尾逾300種的黑鮪進港，延繩釣船長江啟俊說，30年前東港漁港全年捕獲量動輒上萬尾，黑鲔魚最大的是500多公斤，300多公斤算是普通的，沒想到現在很罕見；區漁會說，國際海洋保育意識興起後官方有嚴格法令限制，從2010年滑落千尾大關後，開啟長達8年低潮，其中2015年捕獲逾1000尾，2018年才回穩並站上1000尾關卡，到了2020年捕獲量開始上升，捕獲近3000尾，而前、去年更一舉突破4000尾。