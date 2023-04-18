培育青年創業立足多元發展 屏東「大店長課程」開訓
響應在地店家和青創者的務實精神，活絡在地產業多點開花，屏東第9期「大店長課程」今上午開訓，基礎營運班連續9年不曾間斷，至今已培育超過200名業者；縣長周春米表示，本屆講師群陣容堅強，學員橫跨不同產業，期許青年「勇敢做大夢」立足屏東，學習建立店鋪管理所需的專業知識與技術，應用多元創意推動各鄉鎮蓬勃發展。
第9期大店長系列課程今開跑，共28位青年創業家參與，學員背景橫跨各產業，為期7周的密集課程，由王品集團董事張勝鄉擔任督導，歷屆學長姐組成助理授課講師，負責課程知識與傳授7大經營策略，扶植更多創業青年在屏東起飛。
縣長周春米表示，這幾年在各鄉鎮、角落遇到多位大店長，大家願意留下一起打拚令人感動，疫後解封正是發光發熱衝刺好時機，期許學員將自己歸零、打破觀念重新學習，共同「勇敢做大夢」推動產業發展，也感謝董事長張勝鄉的付出與貢獻，陪伴大店長們不斷茁壯、開枝散葉。
學員之一的林姓糕點業者在恆春經營個人工作室，她說，創業9年以來，僅透過網絡與顧客聯繫販售手作點心、生日蛋糕等，近期突破自我創設實體店面，急需管理經營相關知識，因此報名課程，希望藉由講師們分享的系統性管理技術和帶領策略，精進自我，並且與來自各行各業的學員彼此激盪，一同前進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言