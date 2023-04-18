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培育青年創業立足多元發展 屏東「大店長課程」開訓

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣第9期「大店長課程」基礎營運班今開訓，培育青年創業立足多點發展。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期「大店長課程」基礎營運班今開訓，培育青年創業立足多點發展。記者張已亷／攝影

響應在地店家和青創者的務實精神，活絡在地產業多點開花，屏東第9期「大店長課程」今上午開訓，基礎營運班連續9年不曾間斷，至今已培育超過200名業者；縣長周春米表示，本屆講師群陣容堅強，學員橫跨不同產業，期許青年「勇敢做大夢」立足屏東，學習建立店鋪管理所需的專業知識與技術，應用多元創意推動各鄉鎮蓬勃發展。

第9期大店長系列課程今開跑，共28位青年創業家參與，學員背景橫跨各產業，為期7周的密集課程，由王品集團董事張勝鄉擔任督導，歷屆學長姐組成助理授課講師，負責課程知識與傳授7大經營策略，扶植更多創業青年在屏東起飛。

縣長周春米表示，這幾年在各鄉鎮、角落遇到多位大店長，大家願意留下一起打拚令人感動，疫後解封正是發光發熱衝刺好時機，期許學員將自己歸零、打破觀念重新學習，共同「勇敢做大夢」推動產業發展，也感謝董事長張勝鄉的付出與貢獻，陪伴大店長們不斷茁壯、開枝散葉。

學員之一的林姓糕點業者在恆春經營個人工作室，她說，創業9年以來，僅透過網絡與顧客聯繫販售手作點心、生日蛋糕等，近期突破自我創設實體店面，急需管理經營相關知識，因此報名課程，希望藉由講師們分享的系統性管理技術和帶領策略，精進自我，並且與來自各行各業的學員彼此激盪，一同前進。

屏東縣第9期「大店長課程」基礎營運班今開訓，培育青年創業立足多點發展。記者張已亷／攝影
屏東縣第9期「大店長課程」基礎營運班今開訓，培育青年創業立足多點發展。記者張已亷／攝影
屏東縣「大店長課程」邁入第9年，培育216位業者，本屆共28名學員參與，學習管理經營技術。記者張已亷／攝影
屏東縣「大店長課程」邁入第9年，培育216位業者，本屆共28名學員參與，學習管理經營技術。記者張已亷／攝影

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