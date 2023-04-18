高雄大武壠祭典29日登場 融入祈雨、實境遊戲

高雄「大武壠歌舞文化節」將於4月29、30日在杉林區日光小林社區登場。活動首度擴大為2天，以「我就是」為主題，透過劇場表演，向世人傳達身分恢復的訊息，也祈求降雨。

高雄市政府文化局新聞稿表示，走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在西拉雅族釋憲案後，今年又逢台灣許久未雨，活動首度擴大為2天。活動也結合部落旅行融入科技的實境遊戲「大武壠獵人」，展現10多年來大武壠族文化的復振成果。

文化局長王文翠表示，去年通過釋憲案，西拉雅族即將正式恢復平埔族群原住民身分。今年文化節主題「我就是」，除了以環境劇場向外界傳達族人身分恢復的訊息，期望民眾能看見並認識大武壠。

王文翠說，「祈雨」也是大武壠重要傳統，以往在農曆4月26日之後，若仍雨水不足，為了讓農作物順利生長，族人會舉行祈雨儀式，期盼雨水和豐收。今年台灣遭遇百年大旱，在艱難時候族人特別分享祈雨儀式，盼早日天降甘霖，祈願台灣風調雨順、土地豐收。

主辦單位日光小林社區發展協會表示，活動結合部落旅行與科技結合的實境遊戲「大武壠獵人」，這是一款帶有動畫及簡易AR遊戲的APP。民眾透過刺激又好玩AR打獵遊戲，可更了解日光小林大武壠族祭祀由來跟傳統。

文化局表示，活動當天有專人接待社區小旅行，讓民眾深入了解大武壠文化。日光草地音樂會邀請鄰近學校與各族群演出，臨場觀賞大鼓陣和各校特色展演。

除了在地文化展演外，活動結合在地假日市集與手作文化體驗，鄰近特色社區與勞動部多元就業開發計畫的單位夥伴將設攤，預計有70攤於日光市集、秧光小市聯合展售。包括小林獨特薑黃臭豆腐、薑黃系列產品、多樣農特產品、文創手工藝品及伴手禮等。

文化局指出，莫拉克風災後，小林部落成立大滿舞團，舞團在2014年至日本為311大地震義演；在2018年受邀至韓國水原市參與華城文化節，2019年也展開莫拉克10週年全國巡演。2021年更為「國慶焰火在高雄」活動揭開序幕，去年更是在「2022台灣燈會在高雄」大放異彩，實力堅強。歡迎民眾29日至日光小林社區觀賞大滿舞團精彩演出。