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岡山公辦都更案招商活絡商圈 公所戶地政警消單位旁遷

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高市府釋出位於岡山路與壽天路交會蛋黃地帶近2千坪市區、珍稀商業區土地，透過公辦都招商開發，帶動老街商圈商業活力動能。圖／高雄市都發局提供
高市府釋出位於岡山路與壽天路交會蛋黃地帶近2千坪市區、珍稀商業區土地，透過公辦都招商開發，帶動老街商圈商業活力動能。圖／高雄市都發局提供

高雄岡山首件公辦都更案今天正式公告招商徵求實施者，市府釋出位於岡山路與壽天路交會蛋黃地帶近2千坪市區、珍稀商業區土地，透過公辦都招商開發，帶動老街商圈商業活力動能，岡山公所、戶地政及警消等單位，將遷至筧橋西側機15土地，預計興建6層嶄新的合署新行政中心，預估整體投資規模達56.7億。

高雄市副市長林欽榮組成跨局處專案小組，歷經兩年籌備，且經兩級都市計畫委員會審議通過，推進此案招商。都發局表示，現有岡山區公所、戶地政及警消等單位基地，經都市計畫變更後，規畫為2千坪商業區土地，並提供兩處合計超過900坪廣場，與岡山醫院間預計留設寬約3.6米綠帶。

位在岡山路及壽天路三角窗，位處老街核心範圍，距離預計明年通車RK1捷運站僅600公尺，區位優越，是岡山核心商業區的首選最佳地點。

都發局指出，既有行政單位則將搬遷至筧橋西側的機15用地，緊臨前鋒國中及兒童遊樂場用地，區公所等六大單位將合署進駐，規畫地下1樓、地上6樓，總樓地版面積8500多坪，提供各單位公共服務空間。工務局也將投入工程拓寬筧橋橋面20公尺，提升整體交通機能。

都發局長吳文彥表示，此案兩基地併採同一都更事業及權利變換辦理，為確保行政服務不中斷，採先建後拆方式，新行政中心興建完成以及機關搬遷後，行政單位現址再接續新建大樓。這將是岡山大改造的重要指標，整體招商投資規模約達56.7億，其中新行政中心預計12.5億。

吳文彥說，現址位在熱鬧繁華的老街城區，附近銀行、農會、醫院、百貨及市場林立，岡山是北高雄Ｓ廊帶高科技匯聚的核心城鎮，未來不管是作為企業插旗據點、總部、百貨商場、住辦或住商之用皆宜，投資未來成長可期。市府以分回房地為原則，這次招商不設限現址開發型態，給予最大彈性。

都發局強調，今天公告「高雄市岡山區岡山段82-2地號等10筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業公開徵求實施者案」，開發成本市府共負比設定不得超過69.87%，已合理反應目前營建物料及工資上漲。去年10月舉辦招商說明會時，吸引了數十家產壽險、資產管理、地產開發、建設公司等潛在投資者前往了解。此案屬配合政府政策的建設案件，可組合作聯盟投標，市府也專函請金管會加速壽險業者投資遞件審理。相關訊息可至都發局網站https://urban-web.kcg.gov.tw/KDA/web_page/KDAN020100.jsp?PKPAGE=KDA050700&PK01=KDA050700001202304001

高市府釋出位於岡山路與壽天路交會蛋黃地帶近2千坪市區、珍稀商業區土地，透過公辦都招商開發，帶動老街商圈商業活力動能。圖／高雄市都發局提供
高市府釋出位於岡山路與壽天路交會蛋黃地帶近2千坪市區、珍稀商業區土地，透過公辦都招商開發，帶動老街商圈商業活力動能。圖／高雄市都發局提供

岡山 老街 都更

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