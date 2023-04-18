苦等30年！ 岡山火車站增設後站及跨站天橋今天動工

高雄岡山火車站僅有前站進出口，後站居民搭火車都須繞道，居民期盼設置後站出口近30年，經市議員黃秋媖等人爭取，獲得中央前瞻計畫補助1.8億元規畫增設後站，並搭建跨站天橋，聯通未來捷運岡山站形成雙鐵共構，相關工程今（17）今天進場施工，2024年將與捷運岡山站一起通車。

黃秋媖說，岡山火車後站有後紅、碧紅、竹圍及程香等里，甚至燕巢區居民多所仰賴搭乘火車出行，影響人口眾多，但因缺乏後站出口，居民長期仰賴地下道繞行，但地下道缺乏無障礙設施，且容易發生腳踏車與摩托車搶道危險，每逢豪雨季時容易淹水，通行不便影響交通安全及經濟發展。

後紅里長余清財說，里民要往前站須經由地下道，地下道有高度限制，也很容易塞車，「年紀大的長輩要橫越地下道，也相當危險！」居民都相當期待後站出口興建完成。

黃秋媖表示，今日機具正式進場，施工期間會持續關心工程是否影響附近交通及鄰居權益，尤其後站停車空間不足、交通動線要超前部署，會督促台鐵局再釋出停車位置，會勘評估打通永樂街以東至站東街的道路。

黃秋媖說，岡山捷運站與火車站共構形成北高雄重要轉運樞紐，將是帶動大岡山地區發展的重要火車頭，高捷岡山路竹延伸線RK1站土地開發案正在招商中，未來開發成功，將強化北高雄產業及生活機能。

據了解，黃秋媖2017年擔任翁瑞珠議員服務處主任，就開始與台鐵局就開設後站展開會勘研究，就任議員後更在議會質詢時，要求市府捷運局及首長到現場會勘，2020年5月在岡山碧紅宮廣場舉辦公聽會，立法委員趙天麟、邱志偉、台鐵局、捷運局、中央及地方相關部會、學者專家及當地代表與會，取得爭取「跨站天橋」工程共識。