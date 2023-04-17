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鍾佳濱率財委會考察 家長團體關注屏科實中憂資優生出走

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立法委員鍾佳濱今率立法院財政委員會至屏東大學考察，聽取屏科實驗中學籌備等相關議題。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
立法委員鍾佳濱今率立法院財政委員會至屏東大學考察，聽取屏科實驗中學籌備等相關議題。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

立法委員鍾佳濱今率立法院財政委員會至屏東大學考察，聽取屏科實驗中學籌備與推動遠距教學事宜，就未來教育資源共享問題，與屏東教育界、家長團體討論，會中家長團體關注屏科實中設置期程，也指屏東鼓勵留縣升學多年，資優學生出走情形比往年更嚴重，必須要正視。

屏科實中籌備處主任陳志偉說，校舍預定115學年度完工，113學年度起招生，初期國中及高中部借用大仁科技大學，國小部借用凌雲國小，預定招滿後從小一至高三各三個班；另外還有雙語部，113至114學年借用大仁科大校舍，提供美國大學先修課程、採用美國共同課綱，未來積極爭取國際認證。

屏東縣資優教育發展協會理事長林慧慈說，屏東資優生外流嚴重，加3年內國小資優教育師資由9人減為4人，讓家長擔心，甚至有家長從國小一年級轉出戶籍。高雄已推動資優教育遠距教學，期待屏科實中帶動屏東整體教育資源，減少學生外流。

屏科實中規畫園區生與社區生比例8比2，屏東家長協會理事長曾東憶建議，若園區生的招生名額未滿是否可撥給社區生？國科會表示，該比例援引南科實中招生比例，未來可透過招生委員會討論。

屏東大學校長陳永森說，屏科實中著重科學、雙語課程，與屏東大學發展方向相同，學校推雙語教育，遠距教學，期望未來與屏科實中有更多教育資源整合，甚至讓屏科實中成為屏大附屬中學。

曾任中科實中籌備主任、現為屏東高中校長陳國祥說，新設學校必然會有競合，他建議透過遠距視訊讓竹科、中科、南科等三所實驗中學的特色課程導入屏科實中。

國科會南部科學園區局長長蘇振綱說，實中設立要爭取人才移入，會與教育部合作辦好，以南科經驗，雙語部的招生要再加強；經費來源除基本需求，還有科技預算、作業基金，國科會大力支持。

鍾佳濱說，繼竹科、中科、南科實中後，政府又核定嘉義、屏東二所實中，但並非每個科學園區都像新竹科學園有多達15萬從業人口，國科會與教育部對新設的屏科實中未來發展要有規畫，包括是否適用「實驗教育三法」，及人事聘任薪給編制的規範限制，要求相關單位在兩周內提出報告。

屏科實中規畫期程與校園設計圖。圖／屏東縣政府提供
屏科實中規畫期程與校園設計圖。圖／屏東縣政府提供
立法委員鍾佳濱（中，站者）今率立法院財政委員會至屏東大學考察，聽取屏科實驗中學籌備等相關議題。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
立法委員鍾佳濱（中，站者）今率立法院財政委員會至屏東大學考察，聽取屏科實驗中學籌備等相關議題。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
立法委員鍾佳濱（前排左二）今率立法院財政委員會至屏東大學考察，聽取屏科實驗中學籌備等相關議題。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
立法委員鍾佳濱（前排左二）今率立法院財政委員會至屏東大學考察，聽取屏科實驗中學籌備等相關議題。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

屏東縣 遠距教學 南科

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