高雄藍營3立委選區開放領表登記 第六選區最熱
國民黨高雄市黨部今天啟動第二、第六、第七選區登記作業，今天有多位現任市議員前往領表，第六選區最熱鬧，市議員黃紹庭、陳美雅及議員落選人陳若翠將在初選對決，市議員李雅靜選更上一層樓選鳳山立委，可能對上市議員鍾易仲。韓家軍、高雄市前民政局長曹桓榮登記參選大岡山立委。
2020年高雄前金、新興、苓雅區立委選戰，當時由國民黨市議員陳美雅挑戰民進黨立委趙天麟，陳美雅當時雖落敗，但拿下近10萬票，得票不差。陳美雅此次想捲土重來，必須先通過黨內初選考驗，陳美雅說，希望在之前已打下的基礎下拓票，爭取更多認同，也盼黨內初選是君子之爭，選後能團結一致對外。
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