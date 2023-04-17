日台交流協會高雄事務所訪高市府 加強雙邊關係

4月剛上任的日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，今天拜會高雄市長陳其邁，盼與高雄市一同促進台日交流。陳其邁也期盼奧正史將高雄當第二個家，共同加強台日關係。

高雄市行政暨國際處新聞稿表示，奧正史今天偕同事務所官員拜會陳其邁，並以一口流利中文表示希望與高雄市一同促進台日實質交流。陳其邁則歡迎奧正史到高雄任職，也期盼奧正史將高雄當第二個家，共同加強台日關係。

陳其邁指出，台日在長期以來發展出有如兄弟般的深厚友誼，已將「患難見真情」的關係提升到「羈絆」的層次，隨著國際局勢變化，在半導體產業上更是互為「戰略夥伴」關係。

陳其邁表示，配合中央推動南部半導體S廊帶政策，招商引資、強化南部半導體生態系，是高雄市政府持續努力推動城市發展的目標。未來市府也將持續強化與日本台灣交流協會合作，共同推進台日間的經貿、教育、農業、觀光及各項交流。

陳其邁說，日本是高雄蜜棗、香蕉、荔枝、鳳梨及漁產品的重要市場，期望奧正史不僅向台灣宣傳日本，同時向日本傳達台灣魅力，鼓勵日本民眾來台觀光，也希望日本觀光客多來高雄旅遊，體驗高雄的人情味與美食、美景。

奧正史表示，台日的友好關係因311東日本大地震互伸援手、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中相互捐贈防疫物資，如口罩及疫苗等，而更加緊密穩固。

奧正史感謝陳其邁重視台日關係，疫情後兩度出訪日本推動城市外交及協助日僑安心、安全的居住在高雄，讓日商穩定運作。去年適逢日本台灣交流協會成立50週年，期望台日並肩朝向更緊密友好的下一個50年、百年。

高雄市行政暨國際處表示，今天會談以中文進行，奧正史贈送日本傳統工藝品「南部鐵器壺」，陳其邁則準備高雄六龜山茶禮盒及美濃窯杯致贈，盼共同推進台日間各項交流、深化雙方情誼。