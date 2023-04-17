快訊

房市大多頭！竟有3成免繳房地合一稅 專家推測原因：超乎想像

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

日台交流協會高雄事務所訪高市府 加強雙邊關係

中央社／ 高雄17日電

4月剛上任的日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，今天拜會高雄市長陳其邁，盼與高雄市一同促進台日交流。陳其邁也期盼奧正史將高雄當第二個家，共同加強台日關係。

高雄市行政暨國際處新聞稿表示，奧正史今天偕同事務所官員拜會陳其邁，並以一口流利中文表示希望與高雄市一同促進台日實質交流。陳其邁則歡迎奧正史到高雄任職，也期盼奧正史將高雄當第二個家，共同加強台日關係。

陳其邁指出，台日在長期以來發展出有如兄弟般的深厚友誼，已將「患難見真情」的關係提升到「羈絆」的層次，隨著國際局勢變化，在半導體產業上更是互為「戰略夥伴」關係。

陳其邁表示，配合中央推動南部半導體S廊帶政策，招商引資、強化南部半導體生態系，是高雄市政府持續努力推動城市發展的目標。未來市府也將持續強化與日本台灣交流協會合作，共同推進台日間的經貿、教育、農業、觀光及各項交流。

陳其邁說，日本是高雄蜜棗、香蕉、荔枝、鳳梨及漁產品的重要市場，期望奧正史不僅向台灣宣傳日本，同時向日本傳達台灣魅力，鼓勵日本民眾來台觀光，也希望日本觀光客多來高雄旅遊，體驗高雄的人情味與美食、美景。

奧正史表示，台日的友好關係因311東日本大地震互伸援手、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中相互捐贈防疫物資，如口罩及疫苗等，而更加緊密穩固。

奧正史感謝陳其邁重視台日關係，疫情後兩度出訪日本推動城市外交及協助日僑安心、安全的居住在高雄，讓日商穩定運作。去年適逢日本台灣交流協會成立50週年，期望台日並肩朝向更緊密友好的下一個50年、百年。

高雄市行政暨國際處表示，今天會談以中文進行，奧正史贈送日本傳統工藝品「南部鐵器壺」，陳其邁則準備高雄六龜山茶禮盒及美濃窯杯致贈，盼共同推進台日間各項交流、深化雙方情誼。

日本台灣交流協會 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁走訪竹寮取水站 專家建議蓋地下水庫

高市邀台日水資源專家參訪取水站 請益地下水開發策略

緊盯高雄內門山林火延燒擴大 陳其邁坐鎮前進指揮所

高雄減供力道加大 陳其邁：水情至4月底前穩定

相關新聞

第二過港隧道與輕軌共構可行性偏低 高雄藍綠議員為旗津交通發聲

高雄市政府委託專業單位對輕軌旗津線與第二過港隧道共構方案做可行性評估，結果是可行性偏低，消息引發藍綠議員關注，民代認為，...

高雄玉荷包5月收成 農民憂缺水影響果實大小

玉荷包荔枝肉厚、皮薄、汁又甜，是初夏民眾喜愛的水果，而高雄市以大樹區產地最多，其次為旗山、杉林，據了解，大樹區今年著果率...

高雄5成大戶節水難達標 旅宿業憂恐衝擊觀光

高雄啟動水情橙燈減量供水2周來，每月用水千度以上大戶有944戶，其中有460戶仍未依規節省1成用水，其中以非工業用戶的百...

輕軌旗津線與第二過港隧道共構可行？高雄捷運局：持續評估

高雄市捷運局日前針對輕軌旗津線與第二過港隧道「共構」，進行可行性評估，但因第二過港隧道方案生變，共構可行性不高，該結果恐...

藍寶石大歌廳講座爆場 歌迷搶先體驗最新聲光視覺

高雄流行音樂中心將在5月13、14日舉辦2023真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會，高流舉辦講座邀演出藝人王彩樺、邵大倫、黃西田...

東京食品展牽線！屏東石斑銷馬來西亞 兩周後餐廳可買到

大陸去年6月13日起暫停台灣石斑輸入，屏東縣府拓展石斑外銷通路，也透過提升加工等推動產業轉型，今年3月屏縣府率廠商赴日參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦