第二過港隧道與輕軌共構可行性偏低 高雄藍綠議員為旗津交通發聲

高雄市政府委託專業單位對輕軌旗津線與第二過港隧道共構方案做可行性評估，結果是可行性偏低，消息引發藍綠議員關注，民代認為，若要發展旗津觀光及聯外交通條件，興建大眾運輸勢在必行。

高雄市捷運局指出，共構將使旗津線須加長，整體財務勢必增加，技術面也有些難度，會再尋求其他更可行方案。

對此，民進黨市議員簡煥宗表示，所謂輕軌旗津線與第二過港隧道共構進行可行性不高，問題出於「經費」，站在居民立場，旗津第二聯外道路一定要開闢。

簡煥宗認為，輕軌仍有機會與第二過港隧港共構，興建第二過港隧道時，可預留路幅，等到經費到位時再興建輕軌，之前就作為車道。如果現階段無法共構，市府要持續努力，旗津是重要觀光地區，大眾運輸系統是為服務民眾，非以成本效益為唯一考量。

國民黨市議員陳美雅說，旗津雖然只有2萬多人口，但市府口口聲聲要發展旗津觀光，首要解決的就是旗津交通問題，第二過港隧道相當迫切，旗津也需要發展大眾運輸。希望市府不要選前說一套、選後淪為騙票口號，她在4月底定期會開議後，一定繼續監督這議題，為旗津居民發聲。

旗津區中洲里長郭美伶表示，第一過港隧道已使用30多年，雖然有整修，還是有些老舊，第二過港隧道與捷運輕軌都是選擇，市府也可以考量從鼓山到旗后搭建高架橋的方案。

旗津居民林先生說，交通當然是愈方便愈好、愈多選擇愈好。不過當地居民還是習慣開車或騎車，要搭渡輪出入的一定是騎機車或腳踏車，對輕軌的依賴可能不大，不然就算搭輕軌出了旗津，下了車要怎麼到目的地？交通工具的使用習慣，可能還是需要時間來改變。