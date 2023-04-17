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高雄用水大戶近半節水未達規定 水公司鉛封減供

中央社／ 高雄17日電

高雄水情持續嚴峻，水情已轉「橙燈」，用水千度大戶需減量用水。台灣自來水公司清查，高雄現有944戶用水大戶，有460戶未依規定節水10％，不合格率近半，已鉛封減少用量。

台灣自來水公司第七管理處副處長徐志宏告訴中央社記者，目前每個月用水超過1000度以上大用水戶共有944戶，清查發現有460戶未依規定節水，各行業比例為工業154戶、非工業261戶、泳池洗車三溫暖120戶。

根據自來水公司統計，高雄整體節水率達15％，符合10％的目標。但針對不合格用戶，首次抄表不合格會開出勸導單，如複查不合格就會鉛封。

徐志宏說，本週不合格的460戶，有178戶是首度違規，已開出勸導單，另有282戶實施強制鉛封。

20日起每月千度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率需由10％提升至15％。高市府上週宣布20日起12座公立、委外游泳池停止對外開放。

因應旱情，高雄市教育局今天也宣布，學校游泳池自4月20日起停止開放使用、暫停游泳教學。根據統計高雄市有所屬學校共有22所設有游泳池。

教育局指出，學校游泳校隊若有參賽訓練需求，經學校評估後，仍可繼續使用已蓄水的游泳池（未蓄水者不得蓄水），但需加強節水教育宣導，採簡單淋浴方式。

「鉛封」作業為強制限水手段，水公司人員將進水開關關小後，以鉛塊鐵線綁在水表上，藉此控制進水量，減少用量。

根據市府統計，高雄民生用水量約145萬噸，透過減量供水後，用水量可降至136萬噸。

教育局 高雄市

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