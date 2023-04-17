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推動屏東縣原鄉觀光 縣府輔導申辦民宿舉辦6場次招募會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，是屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，是屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供

屏東縣原住民鄉有豐富自然地景與文化，疫後深度旅遊受遊客青睞，屏東縣府因應未來到訪遊客住宿需求，今年起規畫專業輔導團隊深入部落，藉由系統性輔導課程，包括申請、經營民宿具備的相關專業知能及管理職能的培力，讓想從事旅宿業者的部落族人不再卻步。

縣府交旅處指出，屏東縣9個原鄉共54個民宿，春日鄉沒有民宿，滿州鄉有14間、霧台鄉有13間民宿，位居最多。瑪家鄉7間民宿都是座落在永久屋禮納里瑪家部落，

交旅處觀察，原鄉申請民宿大多觀望態度，對於準備資料較沒有概念，輔導開設初進階課程陪伴，邀請原鄉已經申請過民宿的夥伴們分享，透過實際走訪，讓族人了解申請民宿具備資料等。

禮納里部落中的瑪家鄉瑪家村，是八八風災永久屋，村內第一個申請到民宿的是瑪家村長唐建生的民宿，唐建生說，申請民宿需建築師建築安全鑑定報告、申請消防安檢、保險等，他自己跑流程，找相關單位改善屋內等，就花7、8萬元，歷時近一年才完成，縣府推動民宿輔導，讓族人申請時，不會覺得太困難。瑪家村包括他有7家民宿，另外6家由大仁科大團隊協助輔導。

交旅處指出，縣府推動原鄉觀光廊道計畫，其中牡丹鄉、車城鄉與滿州鄉是落山風風景特定區，規畫石門、牡丹旭海停車場、滿州鄉鼻頭草原，設置三個旅遊服務資訊站，點線面推動深度旅遊，滿足日後住宿需求，推動民宿輔導申請。

交旅處指出，辦理6場次招募學員說明會，分別訂在4月21日、24、25、26、27與28日，下午2點半到4點，分別在三地門、霧台、牡丹、滿州、來義、春日等6鄉擇地舉辦。針對報名參加學員，設計初階、進階共48小時完整的觀光法規、民宿申請及旅宿管理等課程，為提升受訓學員的實務經驗，安排實地參觀經營場域及與旅宿經營者交流，法規與實務，輔導學員申請合法民宿為目標。

交旅處指出，期待藉由人員的職能提升，讓觀光旅遊發展不再只是尋訪踏點，應是具備在地多元價值旅遊內涵，當部落族人具備相當觀光專業就能分享原鄉文化內涵，遊客不再走馬看花，而是參與式的走入在地。

屏東縣原住民鄉有豐富自然地景與文化，疫後深度旅遊受遊客青睞，圖為屏東縣霧台鄉。記者劉星君／攝影
屏東縣原住民鄉有豐富自然地景與文化，疫後深度旅遊受遊客青睞，圖為屏東縣霧台鄉。記者劉星君／攝影
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，是屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，是屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏東縣原住民鄉有豐富自然地景與文化，疫後深度旅遊受遊客青睞，山川琉璃吊橋，位在瑪家鄉與三地門鄉。記者劉星君／攝影
屏東縣原住民鄉有豐富自然地景與文化，疫後深度旅遊受遊客青睞，山川琉璃吊橋，位在瑪家鄉與三地門鄉。記者劉星君／攝影
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，是屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供
屏東縣禮納里部落，瑪家鄉瑪家村長唐建生家族經營「最美的街角」民宿，是屏東縣首間在永久屋基地合法登記的民宿。圖／唐建生提供

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