高雄旱象未解 半屏湖底乾裂、柴山湧泉不再

高雄久旱未有大雨，知名景點半屏湖溼地湖底乾到裂開；過去在雨季時吸引不少民眾戲水的柴山龍巖冽泉，也因缺雨，從去年乾涸至今。不少登山客看了都說，希望高雄趕快下雨，緩解旱象。

高雄水情拉警報，3月30日起水情燈號轉為減量供水的「橙燈」。許多知名景點也受到乾旱影響，位於半屏山的半屏湖溼地乾涸見底，湖底甚至出現裂紋。

「半屏湖」是內政部「國家重要濕地保育計畫」公告國家重要濕地的地方級濕地，與附近蓮池潭、洲仔濕地共同提供候鳥庇護與食物，水源為天然降雨，如今因高雄久旱未有大雨，裸露出乾涸裂開的湖底。

位於柴山登山口的龍巖冽泉，是清末打狗八景之一，早年曾冷泉奔湧，後來因過度開發導致枯竭，平時乾涸無水，只有梅雨季節時，大雨過後才會湧現。每年雨季出現湧泉，都會吸引大批民眾戲水，是受歡迎的「季節限定」景點。

不過當地鼓山區龍井里里長周明吉告訴中央社記者，龍巖冽泉最近一次湧泉是在2021年時，去年開始就未出現湧泉，地上也長了草。許多登山遊客說，希望高雄趕快下雨，梅雨季能帶來足夠雨量，緩解旱象，也讓許久不見的湧泉再現。

此外，南部地區逾600天未降大雨，國軍陸軍工兵訓練中心3月15日起投入清淤作業，預計2個月清除2萬立方公尺淤土，以提升阿公店水庫蓄水量。

高雄市副議長曾俊傑等人今天前往慰勞工兵及高雄地區接受教召訓練的後備軍人並頒贈加菜金，也祈望早日天降甘霖、解除旱象。