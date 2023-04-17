高雄玉荷包5月收成 農民憂缺水影響果實大小

玉荷包荔枝肉厚、皮薄、汁又甜，是初夏民眾喜愛的水果，而高雄市以大樹區產地最多，其次為旗山、杉林，據了解，大樹區今年著果率比去年來得好有5成5，但適逢乾旱，若接下來持續不下雨，玉荷包一年一收恐僅結小果，讓農民痛失心血，對此，水利署今年設置2部大型淨水設備，供農友補充水源。

高雄市玉荷包栽種面積以大樹區約2000公頃為最多，占8成產量，農會總幹事歐幸娟表示，去年荔枝開花期碰上連續降雨，導致落花，又遇上南風強盛，導致落果，好在農糧署啟動天然災害補助，彌補當地農友損失，而就目前玉荷包開花情況良好，著果率5成5比去年來得好，可望能達到7200噸產量。

旗山區農會推廣部主任杜文元則表示，轄內種植面積約百公頃並不多，玉荷包目前正處著果期間，今年收成好壞，暫且看不出來。不過，接下來若持續乾旱缺水，將導致果實無法吸收水分，不是僅結小果，就是無法結果開始紛紛落果，受氣候影響巨大。

由於，高雄降雨量呈現30年來最低量，導致主要灌溉水源的高屏溪等流量大減，就連旗山溪及曹公圳的取水量，還不到百年大旱的7成，造成部分灌區缺水率超過8成。有鑑於此，農業局指出，水利署為協助大樹玉荷包產業，已設置2部大型淨水設備，協助有需求的農民，由區公所出動水車載運，搭配農田水利署補助儲水桶，盼能協助農友補充水源。