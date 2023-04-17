高雄5成大戶節水難達標 旅宿業憂恐衝擊觀光

高雄啟動水情橙燈減量供水2周來，每月用水千度以上大戶有944戶，其中有460戶仍未依規節省1成用水，其中以非工業用戶的百貨商場、飯店旅宿、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者受到衝擊最大；據了解，連台鐵部分大站點，都因未達節水10%目標，被開立勸導單。已有旅宿業者發文向高雄市觀光局求助，希望能居間與水公司協調。

水公司統計，目前整體節水率達15％，符合10％目標。至於每月一千度以上大用戶944戶，有460戶未達節水10%目標（工業154戶、非工業261戶、泳池洗車三溫暖120戶）。目前已針對不合格用戶開出勸導單178戶，鉛封282戶。

水公司今表示，若下周業者仍未能遵守省水措施，將強制執行鉛封作業，但業者也有苦水要吐。高市旅館商業同業公會理事長周文彬說，旅館業用水攸關消費者權益，如果旅客如廁、洗澡只給一點水，感受會如何？

周文彬表示，節水10%措施的計算基準，是依照去年同期的用水度數，但去年正值疫情期間，用水量一定遠低於目前觀光復甦後的用水量；公會已發文水公司，希望水公司審慎考慮，「商家沒有水怎麼做生意？」對業者縮減管徑或鉛封，恐引發業界恐慌，降低旅客來高雄意願。

針對旅館業者恐因節水措施營運受到衝擊，高雄市觀光局表示，會再協助向水公司反映，討論是否可在業者節水比例及營運間取得平衡，將鉛封減供的影響降到最低。

台鐵高雄站長上官慧珠表示，為能達到節水1成目標，目前已調降水龍頭出水量，並關閉部分女廁，不過台鐵是交通樞紐，進出旅客眾多，節水是一大挑戰；她也坦言，水冷式空調系統需要用水，地下站體不可能不開冷氣，只能盡量節水、共體時艱。

高雄大地游泳池王姓業者表示，游泳池及水療池用水量大，為減少用水，已裝設水質過濾循環系統，用水量較大的八方淋浴設施也暫時停止服務，得以達成節水1成目標。王姓業者說，節水標準嚴苛，但沒水用可能更糟，希望老天降雨前，透過各項節水措施捱過難關。