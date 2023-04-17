台東也見旱象 琵琶湖水位降抽地下水灌注

南台灣鬧水荒，台東森林公園琵琶湖近期水位下降，縣府農業處擔憂缺水影響湖中魚蝦及生態鏈，1個多月前開始抽取地下水改善，卻成效有限，盼鋒面南下降雨，改善缺水現況。

台東市森林公園內的琵琶湖，湖光水色美景配上藍天與木造長廊，營造出浪漫氣氛，近年成為網紅打卡景點，也是台東人晨昏運動、騎鐵馬休閒的好所在。

近來受到旱象影響，地下水位下降，原本由地下水自然湧出形成的美麗湖泊，也出現了乾涸見底的窘境。

台東縣農業處林務科長李志鵬接受媒體訪問表示，由於發現水位下降，於是抽取地下水注入琵琶湖，但效果有限，最近再增加1部抽水機、24小時不間斷抽水灌注湖內，目前看起來水位仍比之前低約50公分，期盼過幾天鋒面南下降雨，可以改善缺水現況。

另外，附近的台東市立湧泉游泳池也出現缺水情況，兒童池水位只剩10公分，正常泳池水深也不到30公分，目前只提供戲水，許多民眾都希望趕快下雨，解決無法游泳的窘境。