輕軌旗津線與第二過港隧道共構可行？高雄捷運局：持續評估

高雄市捷運局日前針對輕軌旗津線與第二過港隧道「共構」，進行可行性評估，但因第二過港隧道方案生變，共構可行性不高，該結果恐讓旗津線興建效益大幅降低。捷運局表示，目前仍在持續評估輕軌旗津線的興建方案，會考量未來發展及預期量能，持續調整運輸路網。

輕軌旗津線全長約7.5公里，初步規畫9處車站，東起輕軌C4凱旋中華站，沿西臨港線鐵路路廊往西，以地下型式穿越高雄港區到旗津二、三路、再至廟前路口，並透過新闢輕軌過港隧道連接新濱碼頭（哈瑪星），最後與高雄捷運橘線O1西子灣站、環狀輕軌C14哈瑪星站串接，粗估經費約260億元。

當地市議員認為，旗津居民長期為地方發展犧牲許多的立場，相關單位必須盡快、妥善規劃第二過港隧道，若能同時納入類似輕軌旗津線的大眾運輸系統，早日改善旗津每逢假日必塞窘境。

捷運局表示，根據交通局推動第二過港隧道的可行性評估，原本起點有擴建路和漁港路兩個方案，再穿越高雄港區到旗津，擴建路起點正好與旗津線計畫相符，才有了共構的評估，但後來第二過港隧道決定採取漁港路方案，與旗津線的擴建路起點有數公里距離，原本的共構議題就消失了。

至於旗津線是否會因為難與第二過港隧道共構，導致相關規畫中止？捷運局說，旗津線推動上最困難的是難過財務門檻，依據交通部送審作業規定，包括預估運量、營運維修成本，以及自償率、益本比、經營比等數字，旗津線現階段的營運成本及收入尚難自給自足。

捷運局表示，路線規畫仍要看地方未來30年發展及資源投入，局內正在思考如何在旗津島上引入相關投資案，帶動人流，進一步提高量能，朝自給自足目標邁近。捷運局強調，目前可行性評估結論還沒出來，將針對運輸路網持續檢討，某一路線評估不可行，不代表未來不可行，因應社會經濟發展，未來運輸路網會彈性調整變動。