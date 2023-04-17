綠屏東立委初選鍾佳濱對陳明達 周春米都站台盼良性競爭

民進黨屏東立委第一選區初選，爭取連任鍾佳濱對上縣議員陳明達，兩人16日分別舉辦造勢活動，屏東縣長周春米趕場兩邊跑，引發外界關注，周春米今說，她分別到場給他們加油鼓勵，希望透過良性競爭，初選結果後，大家能團結合作。

民進黨屏東立委第一選區初選，原本是三角督，農水署屏東管理處長黃信茗、縣議員陳明達，挑戰連任的鍾佳濱，黃信茗最後以團結大局為重，退出初選，陳明達、鍾佳濱兩人對壘。

鍾佳濱、陳明達兩人昨分別舉辦造勢活動，鍾佳濱在長治嘉慶餐廳，邀請黨內多名立委出席站台，陳明達則選在中山路黃昏市場對面舉辦，兩場次兩方都稱有近兩千人民眾到場。

周春米今出席屏東石斑魚外銷封貨櫃馬來西亞，媒體問到對於立委黨內初選，昨天趕場兩邊都站台，周春米說，民進黨總統候選人在上周提名，這周、下周做立委選區民調初選，競爭選舉很辛苦，屏東屏北地區有鍾佳濱、陳明達競爭，她分別到場給他們加油鼓勵。透過良性競爭，初選結果出來後，大家能團結合作，為台灣，為民進黨，讓屏東更好。

民進黨立委初選民調，屏東選區本周登場，由於是當天抽當晚初選民調選區，今天抽到是北市7、 新北1選區，屏東選區將在18到20日，其中一晚辦理電話民調。