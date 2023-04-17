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東京食品展牽線！屏東石斑銷馬來西亞 兩周後餐廳可買到

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東石斑魚外銷馬來西亞。記者劉星君／攝影
屏東石斑魚外銷馬來西亞。記者劉星君／攝影

大陸去年6月13日起暫停台灣石斑輸入，屏東縣府拓展石斑外銷通路，也透過提升加工等推動產業轉型，今年3月屏縣府率廠商赴日參加東京食品展，獲馬來西亞進口商青睞，原本預訂10噸石斑魚，廠商飛來台灣訪場後再加10噸，共20噸，以三去三清外銷馬國，今在屏東縣府舉行封櫃儀式。

漁業署長張致盛說，去年6月中旬石斑銷陸受阻，中央到地方做很多努力，以往銷陸都是整隻活魚，現今加工量能提升，包括三去三清，取魚片等，改變產業型態，從以往喜宴餐桌，如今家庭也可以吃到石斑魚，也告訴大眾，石斑魚市場不是只有大陸是全世界。

張致盛說，全台石斑魚生產1萬6千噸，以往銷陸約8、9成，去年開始有127噸到馬來西亞，目前其他市場外銷量增加10倍，石斑魚不同型態銷售，魚片，三去三清，銷往美國，澳洲等地，適合華人市場。

屏東縣長周春米說，這次20噸銷往馬來西亞，是東京食品展上獲貿易商認證，三周完成程序，面對去年危機，業者們都加把勁，石斑魚有許多不同享用方式，截切、冷凍等。另外，藏壽司也有意購買100噸石斑，相關細節仍在洽談中。

栗煬國際公司總經理謝妮諺說，這次在日本東京食品展遇到馬來西亞進口商很積極詢價，並到台灣訪場，看品質，原本訂購10噸，訪完場後，再加訂10噸，共20噸，此次銷往馬來西亞的都是有產銷履歷，海運10天，加上通關等約時間需兩周，銷往馬來西亞餐廳。

農業處指出，龍膽石斑魚池邊價格平穩，一台斤170到180元，龍虎斑一台斤有150到170元。石斑魚外銷，香港、日本，少量到新加坡與韓國，這次到馬來西亞是屏東首個滿櫃、沒有併櫃，具拓展里程碑意義；全台石斑魚出口，今年1到3月有4127公噸，其中馬來西亞有47公噸；養殖青年則看好外銷市場拓展。

屏東石斑魚外銷馬來西亞，屏東縣府今舉行封櫃儀式，縣長周春米（中）、漁業署長張致盛（左）與業者栗煬國際公司總經理謝妮諺（右）出席封櫃儀式。記者劉星君／攝影
屏東石斑魚外銷馬來西亞，屏東縣府今舉行封櫃儀式，縣長周春米（中）、漁業署長張致盛（左）與業者栗煬國際公司總經理謝妮諺（右）出席封櫃儀式。記者劉星君／攝影
屏東石斑魚外銷馬來西亞，屏東縣府今舉行封櫃儀式，縣長周春米（第二排右五）、漁業署長張致盛（第二排右六）等業者、民代等出席封櫃儀式。記者劉星君／攝影
屏東石斑魚外銷馬來西亞，屏東縣府今舉行封櫃儀式，縣長周春米（第二排右五）、漁業署長張致盛（第二排右六）等業者、民代等出席封櫃儀式。記者劉星君／攝影

龍膽石斑 馬來西亞

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