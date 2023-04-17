藍寶石大歌廳講座爆場 歌迷搶先體驗最新聲光視覺

高雄流行音樂中心將在5月13、14日舉辦2023真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會，高流舉辦講座邀演出藝人王彩樺、邵大倫、黃西田、導演張天宜分享過往趣事，現場歡笑聲不斷。

高流昨天舉辦「夢回經典，真愛無限-藍寶石的前世今生」講座，擔任演唱會主持人的王彩樺、邵大倫和演出藝人黃西田等人，與高雄歌迷面對面分享當年藍寶石秀場風華及曝光今年演出特色。

高流執行長丁度嵐說，「藍寶石是高雄很重要演出場所，就是以前聽歌的地方，像是現今年輕人去LiveHouse聽歌，以前藍寶石就是長輩的Live House！」

丁度嵐強調，藍寶石秀場是充滿趣味的地方，更很多長輩觀眾青春回憶，高流製作藍寶石演唱會十分有意義，除邀請當年登台藝人保有原汁原味演出，更運用最新演唱會聲光與視覺科技，打造最絢麗的藍寶石舞台。

當年曾登上藍寶石舞台的王彩樺和黃西田，昨天回顧藍寶石秀場點滴，邵大倫也展現「出一支嘴」深厚功力，與王彩樺精彩對話，現場笑聲不斷。還有歌迷認為藍寶石一年才復刻辦一場太少，希望每個月都辦，也引起現場歌迷掌聲迴響。

黃西田說，藍寶石秀場從民國50年代開始，當時他和秀場天王、今年擔任特別嘉賓演出的余天，因為長期駐唱都睡在藍寶石後台地下室。「我們兩人睡上、下鋪像是在當兵，時間到了就上台，下台就穿條內褲在地下室休息。」

王彩樺也回憶，自己在高雄讀到國中，為幫助家庭生計，很早就從高雄出道。早年大家都沒什麼娛樂，電視也只有三台，唯一的娛樂就是歌廳，可以聽歌也可以看到電視當紅演員。

「豆姐」張天宜透露，復刻藍寶石大歌廳演唱會，目標就是力邀當年登台藝人，除保有原汁原味、最精彩的演出，還會採用最新的演唱會舞台技術，呈現像是張惠妹演唱會燈光等絢麗效果。今年會多呈現藍寶石當年最讓觀眾津津樂道的短劇，其中有段落是由黃西田擔任編導，值得觀眾買票進場欣賞。

高流表示，藍寶石大歌廳演唱會將於5月13、14日在海音館舉辦，兩場演出分別由白冰冰、葉璦菱領銜，康弘、黃西田、 蔡秋鳳、羅時豐、林淑容、澎澎、張秀卿、黃妃、西卿等歌手及藝人共同演出，王彩樺、邵大倫擔任主持人，特邀嘉賓余天、李亞萍。門票已在ibon系統開賣，部分票區已完售，歌迷要把握時間購買。