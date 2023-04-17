高雄五一勞動節系列活動多元 訴求「高雄ing 勞資win」

高雄市勞工局今天在翰品酒店，舉行「高雄ing 勞資win」五一勞動節系列活動記者會，今年五一將舉辦模範勞工暨績優工會表揚、高風險產業製程安全管理論壇暨展示、健走活動、就業博覽會及多元就業創意市集。

高雄市勞工局長周登春表示，高雄市今年籌畫「高雄ing 勞資win」五一系列活動，22日下午2點半在林皇宮舉辦模範勞工暨績優工會表揚大會，堪稱勞動界的奧斯卡金像獎，獲得模範勞工表揚的肯定，是勞動職涯無比的榮耀，也包括績優移工表揚。

為了讓勞資雙方都能親身體驗感受，並瞭解職場安全衛生的重要性，4月28日上午8點半在鳥松區大埤路117號勞工局勞動檢查處，舉辦「高雄市高風險產業製程安全管理論壇暨安全健康促進展示及職務再設計體驗活動」，以產業製程安全管理論壇為主軸，結合職場安全衛生、職務再設計與健康促進相關體驗及展示，歡迎有興趣的勞工朋友一同參與。

勞工局鼓勵勞工朋友有更多元的健康休閒樂趣，5月6日在高雄都會公園楠梓區德民路24號，舉辦健走結合趣味競賽闖關活動；5月13日在博訓中心三民區十全三路101號，安排多元就業創意市集，不僅提供身心障礙朋友多元創意平台，現場還有設計闖關兌獎遊戲及攤車導覽活動，歡迎帶著大朋友、小朋友一起來歡慶健康愉快的周末假日。