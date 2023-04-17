影／久旱無雨台東琵琶湖逐漸乾涸 縣府抽地下水救生態

南台灣鬧水荒，台東知名景點森林公園琵琶湖，近月水位不斷下降，主管機關憂心缺水、湖中魚蝦死亡，影響周邊生態鏈，2個月前開始抽地下水補充，但水位仍然直直落，若持續不下雨，日照高溫下湖中魚蝦堪慮。

台東森林公園琵琶湖，為地下水自然湧出形成的美麗湖泊，湖光綠影風景秀麗，不僅許多新人到此拍婚紗，公園環湖步道也是台東人晨昏運動、騎自行車休閒好去處，但受旱象影響，近期水位持續下降，湖畔旁涼亭下，雖有水源不斷補充，但湖岸旁仍出現乾涸窘境。

台東縣政府農業處林務科長李志鵬表示，2個月前發現水位不斷下降，開始抽地下水注入琵琶湖，原每天抽12小時，但效果有限，最近1個月再增加1部抽水機、24不間斷抽水澆灌，但水位仍比2個月前降低約50公分。