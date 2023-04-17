快訊

朝日相岸田擲爆裂物！同學曝木村隆二個性活潑 但國一後「突然變了」

為何冬眠熊不會血栓但久坐不動的人類會？ 科學家找出原因了

MiLB／黃暐傑驚傳已動TJ手術！ 最快2024球季後段復出

影／久旱無雨台東琵琶湖逐漸乾涸 縣府抽地下水救生態

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東森林公園琵琶湖，近月水位不斷下降，主管機關憂心缺水、湖中魚蝦死亡，影響周邊生態鏈，2個月前開始抽地下水補充。記者卜敏正／攝影
台東森林公園琵琶湖，近月水位不斷下降，主管機關憂心缺水、湖中魚蝦死亡，影響周邊生態鏈，2個月前開始抽地下水補充。記者卜敏正／攝影

南台灣鬧水荒，台東知名景點森林公園琵琶湖，近月水位不斷下降，主管機關憂心缺水、湖中魚蝦死亡，影響周邊生態鏈，2個月前開始抽地下水補充，但水位仍然直直落，若持續不下雨，日照高溫下湖中魚蝦堪慮。

台東森林公園琵琶湖，為地下水自然湧出形成的美麗湖泊，湖光綠影風景秀麗，不僅許多新人到此拍婚紗，公園環湖步道也是台東人晨昏運動、騎自行車休閒好去處，但受旱象影響，近期水位持續下降，湖畔旁涼亭下，雖有水源不斷補充，但湖岸旁仍出現乾涸窘境。

台東縣政府農業處林務科長李志鵬表示，2個月前發現水位不斷下降，開始抽地下水注入琵琶湖，原每天抽12小時，但效果有限，最近1個月再增加1部抽水機、24不間斷抽水澆灌，但水位仍比2個月前降低約50公分。

「再不下雨真的很麻煩！」李志鵬說，湖裡魚蝦因湖水太少、溫度升高而缺氧，近期紛紛游到出水口附近抬頭吸氧，岸邊不少水生植物及藻類，都湖水下降被曬乾，連帶影響附近鳥類生態鏈，希望下周鋒面能夠帶來足夠雨水，解除琵琶湖旱象。

台東森林公園琵琶湖，為地下水自然湧出形成的美麗湖泊，湖光綠影秀麗近月水位不斷下降。記者卜敏正／攝影
台東森林公園琵琶湖，為地下水自然湧出形成的美麗湖泊，湖光綠影秀麗近月水位不斷下降。記者卜敏正／攝影
台東森林公園琵琶湖，近月水位不斷下降，主管機關憂心缺水、湖中魚蝦死亡，影響周邊生態鏈，2個月前開始抽地下水補充。記者卜敏正／攝影
台東森林公園琵琶湖，近月水位不斷下降，主管機關憂心缺水、湖中魚蝦死亡，影響周邊生態鏈，2個月前開始抽地下水補充。記者卜敏正／攝影

台東 地下水 森林公園

延伸閱讀

影／台南大旱限定版祕境 大地谷絕色只有此時才能前往

倒風內海殘跡麻豆水堀頭鳳池 旱象乾涸長草

影／今非昔比！中南部旱象未解 杉林溪巨瀑成「尿尿小童」

又下雨了！ 嘉義清晨降雨2小時 惜雨少未解旱象

相關新聞

珍珠小童新對手？澎湖新地標「城前鮮蚵」吸睛 網：有夠蚌

澎湖縣吉貝島的意象地標「珍珠小童」出現挑戰者？網友洪小編在「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」臉書社團PO出澎湖縣白沙鄉城前社區...

影／久旱無雨台東琵琶湖逐漸乾涸 縣府抽地下水救生態

南台灣鬧水荒，台東知名景點森林公園琵琶湖，近月水位不斷下降，主管機關憂心缺水、湖中魚蝦死亡，影響周邊生態鏈，2個月前開始...

壽山動物園攜手飯店推住房專案 家長救星登場！

壽山動物園自去年12月重新開園後，成為熱門觀光景點，最近首度與高雄飯店業者合作，例如高雄福華大飯店一樓大樹廣場長7公尺、...

水情警報升高 高雄緊急海淡機組4月底完工

高雄水情比百年大旱嚴峻，抗旱計畫成為重中之重。水利署3月間將台中兩套緊急海淡機組拆卸送至高雄興達電廠組裝，可望提前在4月...

境外汙染壓力還在 高雄留意午後臭氧易上升

受境外汙染因素影響，全台臭氧背景濃度高，高雄市今天戶外較灰濛，環保局「空品報你知」觀測提醒，白天晴朗、陽光強，光化作用明...

馬祖盼了多年 新台馬輪首航

交通部航港局昨天在基隆港西2碼頭舉辦「新台馬輪」首航典禮，立委陳雪生現場向蔡英文總統爭取加速推動馬祖大橋建設；蔡總統回應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦