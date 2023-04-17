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壽山動物園攜手飯店推住房專案 家長救星登場！

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
遊客在觀察廊觀察黑熊姿態。圖／高雄市觀光局提供
遊客在觀察廊觀察黑熊姿態。圖／高雄市觀光局提供

壽山動物園自去年12月重新開園後，成為熱門觀光景點，最近首度與高雄飯店業者合作，例如高雄福華大飯店一樓大樹廣場長7公尺、以動物園主視覺設置的互動打卡牆最為吸晴，掃碼後還能聽見不同動物聲音。

另合作飯店還有高雄福容大飯店、翰品酒店、漢來大飯店、寒軒國際大飯店及華園大飯店。

房客盧先生說，打卡牆相當吸睛，一踏入飯店，小朋友便直奔打卡牆，尋找牆上有哪些動物，還為自己喜歡的長臂猿貼上貼紙，更期待到動物園近距離看那些可愛動物的真實樣貌。

高雄福華大飯店經理劉佳貞表示，即日起至9月30日止推出「熊愛逛動物園」聯名住房專案，除加贈壽山動物園入園門票及遊園小火車車票，房內更提供飯店超萌吉祥物HOVII熊的文具組及壽山動物園周邊好禮。此外，每房更提撥150元到壽山動物園動物認養專戶，幫動物加菜或提升圈養環境；持壽山動物園入場票根或動物認養卡至飯店內餐廳用餐，還可享平日85折、假日9折優惠。

動物園表示，高雄福容大飯店「壽Q家族」主題房（https://www.fullon-hotels.com.tw/kh/tw/news-detail/ZOO/），能遠眺壽山美景，年底前入住者還享有棒球帽、聯名乖乖及遊園車票，加贈可愛動物迎賓茶點等；此外壽Q家族成員圖像也在一樓大廳及主題房樓層梯廳迎接大小朋友光臨。

翰品酒店搭配動物認養，推出全年度每日限量5房的專案，訂購專案住宿者，除成為動物認養人外，也享該年度無限次官網訂房9折優惠 （https://kaohsiung.chateaudechine.com/tw/promotions/490）。漢來大飯店也推出「動物好友同樂會」客房專案，6月底前訂購即享免預約輕鬆入園暢遊（https://www.grand-hilai.com/news-detail/243/），每日限量4房的「Let's Fun假趣-童趣之旅」（https://www.grand-hilai.com/news-detail/257/ ）專案還有小帳蓬布置，深受大小朋友喜愛。寒軒國際大飯店及華園大飯店也正研擬相關客房專案，希望大小朋友入住高雄享有不一樣住宿體驗。

動物園表示，因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸前往，可在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達，或搭乘輕軌到文武聖殿站再轉乘56號公車，節省等候停車空位時間。此外，現場售票名額有限，建議民眾到官網（http://kh-zoo.kcg.gov.tw）、ibon（https://reurl.cc/06moOo）及kkday（https://reurl.cc/85YOg7）三大購票平台預購門票。

壽山動物園與飯店業者合作，童趣之旅客房提供小帳蓬體驗。圖／漢來大飯店提供
壽山動物園與飯店業者合作，童趣之旅客房提供小帳蓬體驗。圖／漢來大飯店提供
小朋友開心在打卡牆前方擺pose。圖／高雄福華大飯店提供
小朋友開心在打卡牆前方擺pose。圖／高雄福華大飯店提供
壽山動物園遊園小火車。圖／高雄市觀光局提供
壽山動物園遊園小火車。圖／高雄市觀光局提供
高雄市壽Q家族現身高雄福容大飯店主題房樓層。圖／高雄福容大飯店提供
高雄市壽Q家族現身高雄福容大飯店主題房樓層。圖／高雄福容大飯店提供

壽山動物園

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