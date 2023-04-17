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水情警報升高 高雄緊急海淡機組4月底完工

聯合報／ 記者古和純王慧瑛／高雄即時報導
水利署規畫耗資108億元在興達電廠南側4.9公頃土地興建海淡廠，漁民擔心鹵水排放問題，立委要求最好監測分析。記者古和純／攝影
水利署規畫耗資108億元在興達電廠南側4.9公頃土地興建海淡廠，漁民擔心鹵水排放問題，立委要求最好監測分析。記者古和純／攝影

高雄水情比百年大旱嚴峻，抗旱計畫成為重中之重。水利署3月間將台中兩套緊急海淡機組拆卸送至高雄興達電廠組裝，可望提前在4月27日產水，每日供水可增加1.5萬噸。水利署也規畫耗資108億元在興達電廠南側4.9公頃土地興建海淡廠，最快2028年可提供每日10萬噸RO淡水，漁民擔心鹵水排放問題，憂生態一改變，將衝擊漁民生計。

南部超過600天沒下大雨，高雄主要水源高屏溪出現大面積乾涸，說明水情吃緊程度，中央、地方多元開發水資源，行政院核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，水利署與市府水利局在高屏溪沿岸開鑿50口抗旱水井，其中鄰近屏東縣里港鄉的14口深水井工程未事先知會，引發地方反彈而停工，經濟部長王美花本月11日視察時，指示高雄端增鑿10口水井因應，力拚5月中旬完工。

除了就地找水，水利署3月23日將台中兩套緊急海淡機組拆卸送至高雄興達電廠組裝，預計4月底完工，目標單日供水1.5萬噸，除可供應電廠用水，5月也可併入自來水管網，就近供應北高雄民生用水，機組未來將常設高雄作為備援用水，配合高屏抗旱水井、農水署民井租用、建築工地次級用水供應等多元開源措施，高雄4月底總計將日增18.3萬噸供水。

「旱澇失調已成常態，開發水資源要從長計議！」立委邱志偉指出，他從2021年便持續透過協調會、考察、質詢爭取北高雄海淡廠，水利署初步規畫耗資108億元在興達電廠南側4.9公頃土地興建海淡廠，最快2028年可提供每日10萬噸的RO淡水，這對於位處供水管線末端的海線地區，有穩定民生用水功效。

海淡廠建設讓地方有些憂慮，邱志偉表示，漁民最擔心的鹵水排放問題，他屆時會要求水利署做好監測分析，利用緊急機組數據早日訂定排放標準及流程，並評估藉由電廠溫排水加以稀釋，或採循環經濟方式直接再利用，減少海域環境影響。面對氣候變遷，旱澇失調成常態，建立多元供水方案刻不容緩，包括新建北高雄海淡廠新建、新建路竹再生水廠、擴建橋頭再生水廠擴建、阿公店水庫加高、北嶺加壓站備援幹管等強韌供水建設，都是確保北高雄用水無虞的重要建設。

興達港區漁會總幹事郭展豪認為，海洋沒有界線，無論海淡廠蓋在永安或是茄萣，都必須在地方開說明會，漁民難免會憂心因鹵水排放，造成周邊沿海漁場、魚塭溫度升高，一旦生態改變，必然衝擊漁民生計。

郭提到，如台電發電廠引進海水讓高溫鍋爐冷卻，達到熱交換效果，同樣會產生出鹵水，未來興建海淡廠，鹵水勢必排放至周邊沿海，政府要制定合理標準值，也要充分說明，讓沿海漁民能一起討論。

「只要水質改變，就會影響魚塭養殖。」永安區漁會總幹事李秋錦表示，永安區養殖石斑魚面積約有400公頃，僅次於屏東，漁民畢生積蓄全投入在魚塭養殖，溫度、水中鹽分變化等，都會讓養殖成效產生變化，漁民不得不謹慎看待。

水利署規畫耗資108億元在興達電廠南側4.9公頃土地興建海淡廠，漁民擔心鹵水排放問題，立委要求最好監測分析。記者古和純／攝影
水利署規畫耗資108億元在興達電廠南側4.9公頃土地興建海淡廠，漁民擔心鹵水排放問題，立委要求最好監測分析。記者古和純／攝影

水利署 抗旱

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