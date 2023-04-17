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境外汙染壓力還在 高雄留意午後臭氧易上升
受境外汙染因素影響，全台臭氧背景濃度高，高雄市今天戶外較灰濛，環保局「空品報你知」觀測提醒，白天晴朗、陽光強，光化作用明顯，午後要留意臭氧濃度易上升。
高雄市環保局發布的「空品早報」指出，今天上午8時AQI（空氣品質指數）普通等級，預計到今天下午4時，AQI都是普通。傍晚5時至晚間7時，AQI是普通到橘色提醒等級。晚間8時至深夜11時，AQI回到普通等級。
民眾若要到戶外活動，建議下午5時至晚間7時，敏感族群注意區域空品，做好個人防護，減少戶外活動。
為降低空品壓力，高雄市環保局昨天下午依據環保署預報，通知協勝發、信昌等轄內大型業者持續降載減少汙染排放，也持續啟動應變措施，包含稽查轄內大型固定汙染源，確實執行減排；港區逸散性粒狀汙染物防制措施操作查核；執行揚塵好發路段洗街與灑水作業；重點區域執行柴油車目測判煙作業。
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