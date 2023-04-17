珍珠小童新對手？澎湖新地標「城前鮮蚵」吸睛 網：有夠蚌

澎湖縣吉貝島的意象地標「珍珠小童」出現挑戰者？網友洪小編在「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」臉書社團PO出澎湖縣白沙鄉城前社區新設置的意象地標「城前鮮蚵」，為巨型牡蠣雕塑中，有短捲白髮女性造型牡蠣精、笑容和藹，雙手比出讚和勝利手勢。網友看了直呼想朝聖。

根據照片的線索，「城前鮮蚵」意象地標設置在城前社區的城前鮮蚵觀光碼頭。網友表示，「有夠蚌」、「蚵仔精」、「有點奇怪又很可愛」、「這跟之前澎科大那隻小丑魚好像同一個等級」、「虱目魚小子的妹妹」、「是監察院長嗎」、「沒人聯想到白冰冰嗎」、「我現在要對牡蠣有陰影了啦」、「花火節再來去朝聖」、「為了你我今年一定回去」。

影評人「半瓶醋」曾整理出台灣五霸的意象地標，他發文打趣，「台灣五霸的西霸者出現了離島挑戰者了嗎？」

澎湖過去也推出過引起話題的意象地標，2017年由澎湖藝術家吳飛達為吉貝島打造的「吉祥如意貝」、「珍珠小童」與「蹴海小童」，其中的「珍珠小童」經網友分享而爆紅，還吸引不少遊客專程前往吉貝島拍照打卡。 澎湖縣白沙鄉城前社區新設置的意象地標「城前鮮蚵」。圖／取自「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」臉書社團 澎湖縣白沙鄉城前社區新設置的意象地標「城前鮮蚵」。圖／取自「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」臉書社團 澎湖縣白沙鄉城前社區新設置的意象地標「城前鮮蚵」。圖／取自「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」臉書社團

澎湖縣吉貝島的意象地標「珍珠小童」。記者楊德宜／攝影