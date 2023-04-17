陳其邁走訪竹寮取水站 專家建議蓋地下水庫

中央社／ 高雄16日電

南部水情嚴峻，高屏溪川流量持續偏低，今天僅有4.4cms。高雄市長陳其邁今天和台、日水利專家走訪竹寮取水站，專家建議建構地下水庫，充分運用地下水資源

根據經濟部水利署南區水資源局統計，截至今天晚上10時，作為高雄市民生用水主要水源的高屏溪攔河堰河川流量僅有4.4cms（立方公尺/秒）。

高雄市水利局發布新聞稿表示，陳其邁與日本東京大學教授山路永司、台灣大學名譽教授甘俊二、醒吾科大應英系主任張煜權及水資源專家丁澈士等學者專家，參訪市定古蹟竹寮取水站，同時請益地下水開發及農業灌溉節水策略。

新聞稿提到，學者表示日本也有鑿井取用地下水作為灌溉和民生用水，熊本市就是充分使用地下水供給自來水的城市。高雄地下水資源非常豐沛，因應極端氣候，更應加強規劃地下水資源管理運用。

也有學者指出，高屏溪地下水年平均蘊藏量約達12至20億噸，由中央山脈東北往西南端流動，可於佛光山至高屏溪高美大橋上游河段及荖濃溪高灘地做為地下水補注區。高雄位於高屏平原地下水水流的下游，且可於高屏溪右岸開鑿深度50公尺以上水井，取用深層地下水，不會影響農業淺井之地下水，長期而言鑿設100公尺以上深水井為可行方案。

在灌溉節水方面，學者建議推廣水稻強化系統（The System of Rice Intensification，SRI），透過多段間歇灌溉管理，產生乾濕交替水田，改變以往淹田水的觀念，可降低排放溫室氣體甲烷，並讓植株壯大與飽滿結穗，使枯旱期增加全市自來水調配量能，以達到洪水資源化、穩定供水目標。

陳其邁今天也指示隨行的水利局，根據專家學者的建議，擬定中長期水資源的管理運用計劃。

地下水 水資源 高屏溪

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