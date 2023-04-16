高市邀台日水資源專家參訪取水站 請益地下水開發策略

春雨偏少，高屏溪川流量偏低，截至4月16日，高屏溪攔河堰河川流量（cms）僅剩4.4，高雄市長陳其邁關心水情，今天與日本東京大學農業灌溉山路永司，台灣大學甘俊二、醒吾科大張煜權及水資源專家丁澈士等教授，會同自來水公司第七區管理處處長邱憲龍及市府水利局團隊，參訪市定古蹟竹寮取水站，同時向專家請益地下水開發及農業灌溉節水策略。

專家建議，高雄可充分運用地下水資源，建構地下水庫，陳其邁指示水利局，可根據專家學者建議，擬定中長期水資源的管理運用計畫。

學者表示，日本也有鑿井取用地下水策略，作為灌溉和民生用水，熊本市就充分使用地下水供給自來水。高雄地下水資源非常豐沛，高屏溪地下水年平均蘊藏量約達12至20億噸，由中央山脈東北往西南端流動，可於佛光山至高屏溪高美大橋上游河段及荖濃溪高灘地，做為地下水補注區，因應極端氣候，更應加強規畫地下水資源管理運用。

此外，高雄位於高屏平原地下水水流的下游，且可在高屏溪右岸開鑿深度50公尺以上水井，取用深層地下水，並不會影響農業淺井之地下水，長期而言，鑿設100公尺以上深水井為可行方案。