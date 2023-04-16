台糖董事長換人做！綠委：楊明州是張好牌 藍委：要展現開創性

高雄市政府前秘書長楊明州去年1月屆齡退休，含飴弄孫年餘，確定將出任台糖董事長，20日走馬上任。楊明州最近忙著研讀預算書資料，要求自己在最短時間內展現經營績效，台糖是兵家必爭之地，綠委認同楊明州是張好牌，超越藍綠、派系都認同，國民黨立委要楊明州放開手腳、包袱，展現開創性。

楊明州與高雄市長陳其邁曾共事，兩人默契十足。外界認為這項人事案是陳其邁等人推一把，民進黨立委林岱樺說，楊明州風格四平八穩，不管是誰推薦，都是為國家做事。

民進黨立委賴瑞隆觀察，楊明州長期在公務體系服務，經歷藍綠主政，楊展現行政能力、高度及格局，條件足以出任部會首長，楊也是超越藍綠、派系都認同的人才，國家需要專業人才來做事，看好楊明州能為台糖帶出一番新氣象。

賴瑞隆也提到，豬肉、農業是台糖發展的核心事業，過去台糖掌舵者通常從北部攬才，楊明州是少數出身南部的台糖董事長，對南部產業理解夠深，「楊明州不只是一張安全牌，而是一張好牌」。