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台糖董事長換人做！綠委：楊明州是張好牌 藍委：要展現開創性

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府前秘書長楊明州（右）當公務員將近39年，去年初從市府退休。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州（右）當公務員將近39年，去年初從市府退休。本報資料照片

高雄市政府前秘書長楊明州去年1月屆齡退休，含飴弄孫年餘，確定將出任台糖董事長，20日走馬上任。楊明州最近忙著研讀預算書資料，要求自己在最短時間內展現經營績效，台糖是兵家必爭之地，綠委認同楊明州是張好牌，超越藍綠、派系都認同，國民黨立委要楊明州放開手腳、包袱，展現開創性。

楊明州與高雄市長陳其邁曾共事，兩人默契十足。外界認為這項人事案是陳其邁等人推一把，民進黨立委林岱樺說，楊明州風格四平八穩，不管是誰推薦，都是為國家做事。

民進黨立委賴瑞隆觀察，楊明州長期在公務體系服務，經歷藍綠主政，楊展現行政能力、高度及格局，條件足以出任部會首長，楊也是超越藍綠、派系都認同的人才，國家需要專業人才來做事，看好楊明州能為台糖帶出一番新氣象。

賴瑞隆也提到，豬肉、農業是台糖發展的核心事業，過去台糖掌舵者通常從北部攬才，楊明州是少數出身南部的台糖董事長，對南部產業理解夠深，「楊明州不只是一張安全牌，而是一張好牌」。

立院經濟委員會的國民黨立委廖國棟說，台糖等國公營事業人事很難擺脫派系思維，台糖當家者必須拿出開創性來治理公司，甚至放開手腳去做，勇於突破才能創新。

楊明州出身彰化溪湖農村，他說，祖父當年種甘蔗交給台糖，兒時家中有養豬，身為農家子弟，對台糖有一定情感與連結。本報資料照片
楊明州出身彰化溪湖農村，他說，祖父當年種甘蔗交給台糖，兒時家中有養豬，身為農家子弟，對台糖有一定情感與連結。本報資料照片

楊明州 賴瑞隆 陳其邁 國民黨 民進黨

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