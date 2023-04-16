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1人選填也開課！學童學緬甸語1年半可與華僑親戚溝通

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中山國小二年級學童余亮言（前）在學校報名學習緬甸語，一年半的時間已經可以用緬甸語代家人與伯母問候與交談。圖／高雄市教育局提供
高雄市中山國小二年級學童余亮言（前）在學校報名學習緬甸語，一年半的時間已經可以用緬甸語代家人與伯母問候與交談。圖／高雄市教育局提供

高雄市昨在大寮區中山工商舉行111學年度高雄市新住民語文競賽，171名學生參與說故事與東南亞歌謠競賽。鼓山區中山國小二年級學童余亮言，父母都是台灣人，他是高雄巿第一個選習緬甸語的學生，在這次的新住民語文競賽展現驚人的學習成果，連評審老師都稱讚。

余亮言的爸媽都是台灣人，在新生報到時，媽媽在本土語選修調查表上發現有緬甸語的選項，正好能夠跟緬甸華僑的伯母溝通交流，開心地為孩勾選。亮言從小一開始學習，學習到現在有一年半，已經可以用電話與伯母溝通。

高雄市教育局表示，秉持1人選填也協助開課的目標，余亮言成為高雄巿第一位選習緬甸語的學生。透過緬甸語老師用心準備課程，不僅讓他期待上緬甸語課，在疫情停課期間仍主動持續線上學習。

今年有60校、75隊、171人參加新住民語文競賽，熱鬧精彩；參加對象為高雄市公私立各級學校學生，不限新住民身分，只要對東南亞語文有興趣者皆可以學校為單位報名參加，競賽分為說故事、東南亞歌謠競賽，透過朗朗上口的歌謠，也讓更多學子易於親近學習第二外語。

旗山區圓富國中參加東南亞歌謠競賽6名學生中，有5人是新住民二代。孩子們練習已久的家鄉歌謠傳遞出對媽媽的依戀、家鄉的情感，參賽過程中，讓新住民二代的他們，自我認同重新找回自信。學生站上舞台大聲哼唱，每個文字搭配動人的旋律，讓評審印象深刻。

高雄市教育局表示，配合新南向教育政策，教育部在108新課綱中將新住民語納入語文領域，高雄巿自108學年度就有70所國中小、開設91班，111學年度高達165所國中小、開設578班新住民語文課程、1536名學生選修，成長迅速。教育局推動新住民語文學習，鼓勵孩子會說媽媽的話，多一種語言即多一項競爭力，扎根培育新住民二代人才，也讓更多人瞭解不同多元文化的特性，促進不同文化交流與包容。

旗山區圓富國中參加東南亞歌謠競賽學生，6人中有5人是新住民二代。圖／高雄市教育局提供
旗山區圓富國中參加東南亞歌謠競賽學生，6人中有5人是新住民二代。圖／高雄市教育局提供
旗山區圓富國中參加東南亞歌謠競賽學生，6人中有5人是新住民二代。圖／高雄市教育局提供
旗山區圓富國中參加東南亞歌謠競賽學生，6人中有5人是新住民二代。圖／高雄市教育局提供
高雄市在大寮區中山工商舉行111學年度高雄市新住民語文競賽。圖／高雄市教育局提供
高雄市在大寮區中山工商舉行111學年度高雄市新住民語文競賽。圖／高雄市教育局提供

新住民 緬甸 高雄市

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