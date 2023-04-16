檢驗高雄輕軌高低差、間隙 輪椅族：主動讓道風氣待提升

高雄輕軌正朝成圓目標邁進，預計112年底全線完工通車。高雄市議員黃彥毓日前安排輪椅族搭輕軌實測體檢月台間隙，高低差等細節。有輪椅族表示，除了硬體環境要夠友善，假日輕軌人潮多，需要車內乘客主動讓道才有辦法擠上車廂，禮讓風氣待提升。

高雄市捷運局表示，4月11日會勘當天，有3名電動輪椅族到場搭乘輕軌實測，因電動輪椅重量較重，上下車廂會發出「叩叩聲」，仍能順利進出車廂。此外，經現場量測車廂地板與月台高低差及間距，均合乎輕軌興建相關規範。

捷運局總工程司王彥清說，輕軌部分路段是曲線月台，輕軌車廂停下時，會與月台弧度間形成一定間距，考量列車行駛安全，間距也不得小於動態包絡線（電聯車動態行駛與月台間之安全間隙），否則反而易發生車輛與月台擦撞風險，會請捷運公司加強各站月台的例行檢查，了解車廂在持續使用下，是否有間距過寬或高低差較大狀況。至於是否要在間距較大的月台加裝橡膠齒梳，避免輪椅族上下車時輪子卡在縫隙，會進一步評估是否有改善空間。

捷運公司公關處長王柏雁解釋，依照規範，輕軌一般月台間隙不得大於5公分，曲線月台如C3前鎮之星站，間距不得大於7.5公分；車廂地板與月台的高度差是±2.5公分。目前輕軌各站均符合規範，月台間隙也不得小於列車動態包絡線，否則會有車體擦撞月台危險。

黃彥毓表示，高雄輕軌正朝成圓目標挺進，未來輪椅族乘客勢必增多，施工過程，對無障礙要求已有一些規範，實際執行上，仍要滾動檢討、精進，法規等於是最低標準，希望高雄捷運、輕軌能讓輪椅族覺得窩心，才能吸引更多輪椅族敢出門、願意使用大眾運輸。

高雄市關愛社會福利慈善事業基金會董事陳泰延說，輕軌列車車廂少、空間也較小，平日乘客少，輪椅族要上下車不難，假日相對艱難，加上輕軌工作人員少，需要車內乘客主動讓道，才能順利上下車。

輪椅座位區設有安全帶，陳泰延坦言，會主動繫安全帶的輪椅族乘客不多，主因是乘車過程算平穩、搭乘距離不長，多數輪椅族覺得不繫比較省事。